Политолог: в заявлении российского представителя при ОЗХО есть интрига

Есть доказательства, что провокация в Думе была спланирована британскими спецслужбами, заявил постпред России при ОЗХО. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik отметил, что упоминание в этой связи Великобритании не стало неожиданностью.

У России есть неопровержимые доказательства того, что предполагаемый инцидент с химоружием в сирийской Думе носил постановочный характер и был спланирован западными спецслужбами, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

"Все это – спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии", – сказал он.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что распространяемый в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" от химатаки является инсценировкой.

Он подчеркнул, что российским военным удалось найти участников съемок и переговорить с ними. Конашенков также отметил, что многое указывает на причастность к этой провокации британских спецслужб.

Запад отреагировал на сообщения о применении химоружия в Думе военной акцией. В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.

"Российскими представителями уже были ранее представлены фактические доказательства того, что инцидент с якобы применением химического оружия в Думе являлся постановкой. Были найдены конкретные люди, в том числе врач госпиталя, где все происходило. Он рассказал, как "Белые каски" ворвались, всех напугали криками про химоружие, засняли панику на видео и после этого удалились. Этот врач опознал себя на том видео, которое затем "Белые каски" выложили в интернете. Сделанное сегодня постпредом России при ОЗХО заявление – это следующий шаг и шаг логичный", – сказал Алексей Зудин.

По его словам, упоминание о связях сирийских "Белых касок" и Великобритании не стало неожиданностью.

"Великобритания в этом контексте прозвучала не неожиданно. Известно, что именно в этой стране располагается штаб-квартира "Белых касок", уже известных своим участием в других постановочных мероприятиях на территории Сирии. Поэтому сообщение о том, что у России есть доказательства причастности британских спецслужб к провокации в Думе – это уже официальное обвинение в адрес Великобритании. В этой ситуации есть и интрига. Она не в том, что ответит Лондон – конечно же, в любом случае он будет все отрицать, даже самые очевидные вещи. Интрига в том, что далее будет оглашено российскими представителями – хотя, в принципе, и того, что уже обнародовано, вполне достаточно", – считает Алексей Зудин.

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете в последние годы выкладывались видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить.

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