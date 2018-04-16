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Мнение: обвиняя банки России и Китая, Трамп отводит подозрения от себя

19:2616.04.2018
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкФигуры со знаками российского рубля и американского доллараФигуры со знаками российского рубля и американского доллара
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал РФ и КНР за снижение курса национальных валют по отношению к доллару. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik предположил, что может стоять за этими обвинениями.

Президент США Дональд Трамп подверг критике Россию и Китай  за снижение курса национальных валют по отношению к доллару и назвал подобную экономическую стратегию "неприемлемой". 

"Россия и Китай играют в девальвацию валют, в то время как США продолжают поднимать процентную ставку. Неприемлемо!" – написал он в Twitter

В феврале 2017 года российский Минфин начал скупать валюту на внутреннем рынке для минимизации зависимости рубля от нефтяных цен. На эти цели расходуются средства, полученные от продажи энергоресурсов. Влияние этих операций на обменный курс, по заверениям ЦБ, будет нейтральным.

Народный банк Китая с 2015 года несколько раз ослаблял курс юаня к доллару США. После первой волны ослабления юаня эксперты утверждали, что регулятор снижает курс для того, чтобы простимулировать экспорт. Власти Китая опровергали эти заявления. Сейчас китайская валюта значительно укрепилась по отношению к доллару.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik прокомментировал обвинения, высказанные президентом США.  

"Трамп пытается отвести подозрения от себя. На самом деле он сам несколько дней назад (11 апреля, – ред.) выступил как недобросовестный инсайдер, распространив информацию о грядущих атаках на сирийские военные объекты. Эти атаки не случались в тот день, когда они были обещаны, но само объявление о них повлияло на мировые рынки акций и облигаций. Затем Белый дом еще пару дней манипулировал этой информацией, подогревая страсти. Где, кто и сколько заработал на этом, какие  компании и корпорации – мы не знаем, хотя, возможно, со временем узнаем", – сказал Игорь Шатров. 

По его мнению, упреки в адрес Центробанка России совершенно безосновательны. 

"Что касается действий Центробанка России и Народного банка Китая, то они проводят собственную денежно-кредитную политику в интересах своих государств. В частности, среди задач, над решением которых работает Центробанк России – постепенная отвязка рубля от доллара и таргетирование инфляции, чем ЦБ занимался весь 2017 год. Возможно, именно то, что российская валюта становится менее уязвимой и менее зависимой и от курса доллара, и от цен на нефть, возмущает наших западных пока еще партнеров, которые через эти инструменты манипулировали в том числе и российскими рынками", – считает Игорь Шатров.     

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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