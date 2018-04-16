Политолог: удары США по Сирии Китай трактует очень четко

Китай назвал безответственным удар США и их союзников по Сирии. В эфире радио Sputnik политолог Сергей Судаков высказал мнение, что Пекин обозначил свою позицию однозначно.

Китай считает безответственным нанесение удара по Сирии под предлогом предположительного применения властями химического оружия без проведения расследования. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы обратили внимание на то, что высокопоставленные лица этих трех стран (США, Франция, Великобритания – ред.) заявляли, что "весьма возможно" правительство Сирии применило химическое оружие", – сказала на брифинге Хуа Чуньин.

Она напомнила, что в истории уже были примеры применения военной силы против другой страны под предлогом химического оружия.

"Необходимо излечить уроки истории, чтобы избежать повторения предыдущих трагедий", – считает китайский дипломат.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. В результате ударов пострадали три человека.

Россия и Китай назвали атаку нарушением международного права и Устава ООН.

В эфире радио Sputnik член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков высказал мнение, что Пекин очень четко обозначил свою позицию.

"Полагаю, что США вступили в очень жесткую конфронтацию со всем миром. Китай четко показал, что на Совбезе ООН его голосование в поддержку России означало следующее: Китай не доверяет всем тем разведданным, которые представляет Пентагон, тем разведданным, которые пытается сфальсифицировать Белый дом, говоря о "преступлениях Асада" в Сирии. Китай начинает играть свою собственную игру, и прекрасно понимает, что эта игра означает для него, прежде всего, сближение с Россией и отдаление от США. Сейчас Китай не зря усомнился – США фальсифицируют политические события, и из этой фальши начинают формировать новую геополитическую доктрину. Но те удары, которые были нанесены США по Сирии, Китай трактует очень четко: незаконное варварство, которому нет места в современном мире. США играют в свою любимую игру: назначить виновного, а в Китае понимают, что в какой-то момент таким виновным может быть назначен и сам Китай", – сказал Сергей Судаков.

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