РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Американист: самое интересное – кто присоединится к Коми в критике Трампа

16:1716.04.2018
(обновлено: 16:21 16.04.2018)
0210
© AFP 2018 / Jim WatsonЭкс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенате США. Архивное фотоЭкс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенате США. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что считает Дональда Трампа "морально непригодным" для поста президента США. Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik рассказал, что значат заявления Коми в контексте политической борьбы в США.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что считает Дональда Трампа "морально непригодным" для того, чтобы занимать пост президента США.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 26 февраля 2018
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Мнение: говоря – "у РФ что-то есть на Трампа", в США решают многие задачи

"Я не думаю, что он с медицинской точки зрения неспособен стать президентом. Я думаю, что он морально непригоден для того, чтобы быть президентом", – сказал Коми в интервью телеканалу АВС.

Он также назвал президента "лжецом", поскольку тот, по версии Коми, постоянно игнорирует факты. Например, Трамп заявлял, что людей на его инаугурации было больше, чем на инаугурации Барака Обамы. "Это неправда", – сказал Коми. 

"То есть вы считаете, что Дональд Трамп – лжец?", – спросил журналист.

"Да, он лжец", – ответил экс-глава ФБР.

Также Коми заявил, что, возможно, у российских властей есть компромат на президента США.

Сенатор Джон Маккейн
© AP Photo / Patrick Semansky
Американист: "пластинка" Маккейна играет, что бы Трамп ни делал

"Это возможно", – ответил он на вопрос, есть ли у Кремля компромат на Трампа. "Я не могу говорить, что это маловероятно, я не говорю, что это весьма вероятно. Но я говорю, что это возможно", – добавил Коми.

Интервью телеканалу предваряет выход 17 апреля мемуаров Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", посвященных его взаимодействию с Трампом. Дональд Трамп уволил Коми с поста директора ФБР 9 мая 2017 года. 

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik рассказал, что значат заявления Коми в контексте политической борьбы в США. 

"Заявления достаточно серьезные, потому что сделаны бывшим руководителем спецслужбы. Другой вопрос – насколько его оценки имеют под собой основания. Оснований, например, для постановки вопроса об отрешения президента от должности, конечно же, нет. Однако, думаю, для создания политического фона с целью оказания давления на президента здесь оснований достаточно. Скорее всего, мы видим начало развертывания кампании по выборам в конгресс (промежуточные выборы в конгресс США пройдут в ноябре 2018 года – ред.), в ходе которой президент будет выступать в качестве олицетворения Республиканской партии", – считает Григорий Ярыгин. 

Он предположил, чем продиктованы заявления Джеймса Коми, и к каким последствиям они могут привести. 

"Не думаю, что это его личная обида – это больше похоже на часть политической борьбы, которая разворачивается против президента. Также это заявление можно рассматривать и как попытку Коми объяснить свою позицию перед его увольнением. К каким последствиям для президента и для президентских рейтингов приведет эта попытка? Скорее всего, сама по себе она не приведет к существенным последствиям. Но надо смотреть, какие заявления последуют дальше: кто еще выступит единым фронтом с Коми, кто еще будет критиковать президента помимо конгрессменов, которым предстоит переизбираться в этом году. Кто еще проявится, кто еще будет активнее других критиковать президента из заметных фигур – это самый интересный вопрос. Думаю, что в ближайшие пару недель это станет ясно", – сказал Григорий Ярыгин. 

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Политолог назвал подоплеку публикации карикатуры на Трампа в NYM

Ранее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что увольнение бывшего директора ФБР Джеймса Коми – одно из величайших достижений президента Дональда Трампа. По мнению Сандерс, мемуары Коми являются "неудачным пиар-трюком", направленным на реабилитацию испорченной репутации. 

Известно, что бывший директор ФБР сравнил американского лидера в своих мемуарах с мафиози, который требует личной преданности. Трамп уже отреагировал на нелестные отзывы в свой адрес. В частности, президент США назвал Коми лжецом.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена