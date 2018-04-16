Эксперт о боях в Думе: "загадочный" ракетный удар не решил косвенную задачу

В сирийской Думе идут бои между правительственными отрядами и боевиками. В эфире радио Sputnik эксперт Станислав Тарасов высказал мнение, что эти боестолкновения лишь подтверждают неэффективность ракетного удара США и их союзников по Сирии.

В городе Дума (Восточная Гута) идут бои между правительственными отрядами Национальной гвардии и боевиками, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Столкновения произошли в квартале Аль-Рахмани. Там, по словам местных жителей, до освобождения города размещался крупный арсенал боевиков. В результате боестолкновений есть погибшие и раненые.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на Думу. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, большую часть из которых сбили системы сирийских ПВО. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

В эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов высказал мнение, что нынешние бои в Думе лишь подтверждают неэффективность ракетного удара США и их союзников.

"Сейчас идут бои остаточного характера. Главная операция была в Восточной Гуте, когда боевикам, что называется, сломали хребет. Сейчас эта "загадочная", бесполезная ракетная атака США, скорее всего, выполняла и косвенную задачу – прикрыть отступление или действия каких-то боевых групп. Этот удар оказался неэффективным, и это развязало руки правительственным войскам, они решили в тылу уничтожить боевую "пятую колонну". Сейчас боевики пытаются создать систему партизанской войны. Но, думаю, это агония. Дамаск побеждает в этой войне, что вызывает негативную реакцию со стороны Запада", – сказал Станислав Тарасов.

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