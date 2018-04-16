Военный эксперт объяснил, почему в "дуэли" подлодок победит наша

Экипаж атомного подводного ракетоносеца Александр Невский (проект 955, Борей) на церемонии встречи в пункте постоянной дислокации ЗАТО Вилючинск на Камчатке

Экипаж атомного подводного ракетоносеца Александр Невский (проект 955, Борей) на церемонии встречи в пункте постоянной дислокации ЗАТО Вилючинск на Камчатке

На Камчатке российские атомные подлодки разыграли "дуэль". Комментируя учения в эфире радио Sputnik, военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как, по его мнению, могла бы сложиться ситуация при реальных боевых действиях.

Атомные подлодки "Владимир Мономах" и "Александр Невский" провели учения на Камчатке, разыграв дуэль, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"В соответствии с планом боевой подготовки атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) "Владимир Мономах", отрабатывая действия субмарины в составе группировки, осуществил поиск и слежение за подлодкой условного противника. На стороне "противника" действовал другой АРПКСН – "Александр Невский"", – сказал он.

По словам Воскресенского, экипажи подводных стратегических крейсеров, "разыграв дуэльную ситуацию", провели учения по атаке и контратаке при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств.

Во время учения крейсер "Владимир Мономах" выполнил стрельбу учебной торпедой по субмарине условного противника и успешно уклонился от ответной атаки, добавил Воскресенский.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал данные учения.

"Такого рода учения подводных лодок актуальны до сих пор. Поскольку не исключено, что в результате каких-либо глобальных или крупных локальных конфликтов подлодки конфликтующих сторон могут встретиться. При этом единственным оружием борьбы у подлодок являются торпеды. Понятно, что если одна из подлодок поражает другую, то она фактически лишает вероятного противника определенного рода преимуществ в дальнейшем ведении боевых действий. Такого рода учения обязательны как у нас, так и в США. В США даже фильм про это снимали – "Охота за "Красным Октябрем"" (вышел на экраны в 1990 году – ред.). Так что это существует и в фильмах, и в реальности", – сказал Алексей Леонков.

По его словам, в современных условиях при ведении таких "дуэлей" есть особенности.

"Есть особенность: у наших подводных лодок проекта "Ясень" есть уникальная ракета-торпеда, которая в отличие от обычных торпед расстояние в 50 километров до подлодки вероятного противника преодолевает с потрясающей скоростью. Она стартует из-под воды, большую часть расстояния преодолевает по воздуху, развивая скорость до 2,5 чисел Маха, а затем атакует с воздуха в воду. Такого оружия у наших вероятных противников нет. Поэтому в "дуэли" подлодок с большей вероятностью будет побеждать наша подлодка", – отметил военный эксперт.

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