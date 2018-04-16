Эксперт: США попытаются уберечь свои "хлипкие позиции" от угрозы ОЗХО

США пытаются подорвать авторитет миссии ОЗХО в Сирии, заявили в постпредстве РФ при этой организации. Эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что США уже ясно дали понять: им неинтересны будущие результаты работы миссии.

США пытаются подорвать авторитет миссии Организации по запрещению химического оружия в Сирии, Россия не собирается вмешиваться в работу ее специалистов, сообщили в постпредстве РФ при ОЗХО.

"США пытаются подорвать авторитет миссии по установлению фактов ОЗХО еще до того, как они прибыли в сирийскую Думу. Россия подтверждает свою приверженность обеспечению безопасности миссии и не будет вмешиваться в ее работу", – говорится в сообщении постпредства в Twitter.

В штаб-квартире ОЗХО в понедельник проходит специальное заседание исполнительного совета организации по ситуации вокруг Сирии.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

В субботу по инициативе России для обсуждения ракетных ударов было созвано заседание Совета Безопасности ООН. Россия представила на заседании проект резолюции, который был отклонен, а МИД Сирии потребовал от международного сообщества осудить агрессию стран Запада.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США уже ясно дали понять: им неинтересны будущие результаты работы миссии ОЗХО в Сирии.

"Еще до прибытия миссии ОЗХО в Сирию американцы заявляли, что, во-первых, прошло уже много времени после якобы атаки в Думе. Во-вторых, что у них помимо расследования ОЗХО есть якобы свои доказательства, которые они, кстати, так и не представили. И свои удары они нанесли еще до прибытия миссии ОЗХО в Думу – то есть они и на словах и на деле показали, что расследование ОЗХО в Сирии им неинтересно. Соответственно, любые заявления ОЗХО в ходе расследования, скорее всего, будут подвергать обструкции в прессе, дабы не ставить под угрозу и без того хлипкие позиции Белого дома в этом вопросе. И любые действия ОЗХО, которые поставят под сомнение обоснованность ударов по Сирии, будут дискредитироваться", – считает Борис Рожин.

Между тем, российский Центр по примирению враждующих сторон заявил о готовности предоставить экспертам ОЗХО в Сирии спецтранспорт и охрану силами военной полиции.

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