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Мнение: санкций и "мер" было уже много, но все это с Россией не проходит

13:1916.04.2018
(обновлено: 13:22 16.04.2018)
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© РИА НовостиЗдание МИД РоссииЗдание МИД России
© РИА Новости
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Профессор Дипакадемии МИД России Александр Вавилов в эфире радио Sputnik отметил, что Западу уже пора понять неэффективность антироссийских санкций.

Москва не будет затягивать с вопросом принятия законопроекта об ответных мерах на санкции США, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать – ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий", – сказал Рябков.

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Политолог: санкционная "вендетта" США показывает крайнюю неэффективность
Он отметил, что сейчас МИД не может сказать точно, какие меры будут приняты и когда. Однако дипломат подчеркнул, что существует политическая необходимость в том, чтобы действовать оперативно.

В пятницу, 13 апреля, руководители думских фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия на антироссийскую политику США. Документ предполагает, в частности, запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.

Внеочередное заседание Совета Госдумы для рассмотрения законопроекта "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" пройдет в понедельник.

Наряду с этим в воскресенье американский постпред при ООН Никки Хейли сообщила телеканалу CBS News, что Соединенные Штаты намерены объявить о расширении санкций против России из-за ситуации в Сирии.

По ее словам, министр финансов Стивен Мнучин 16 апреля объявит о соответствующем решении. Хейли уточила, что новые ограничительные меры затронут предприятия, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием властями Сирии химического оружия.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik отметил, что санкции против России неэффективны, и Западу это пора понять.

"Все эти западные санкции имеют во многом символическое значение. Потому что санкций было уже достаточно много, было много мероприятий, с помощью которых нас пытались ограничить, но все это с Россией не проходит. Это раз. Во-вторых, санкции имеют двойное действие. Да и что касается санкций из-за Сирии, уже даже некоторые западные СМИ вынуждены признать, что удары по Сирии привели к тому, что только сплотили сирийский народ. Так что эти санкции во многом играют просто внутриполитическую роль – показать, какой (президент США Дональд) Трамп сильный, какой Трамп независимый, какой он решительный и т.д. Но в современном мире, в эпоху глобализации, когда страны тесно связаны между собой, все эти санкции идут против истории", – сказал Александр Вавилов.

Госдума РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Точечный выбор". Политолог об ответных мерах России на санкции США
Резкое обострение ситуации вокруг Сирии произошло в ночь на 14 апреля. США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии. В ходе атаки было выпущено более ста ракет, основную часть которых успешно сбили сирийские системы ПВО. Поводом стали бездоказательные сообщения о якобы применении сирийскими властями химоружия.

Президент России Владимир Путин раскритиковал действия Запада, назвав удар актом агрессии против суверенного государства. На заседании Совбеза ООН Россия представила проект резолюции, осуждающей атаку, однако документ отклонили.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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