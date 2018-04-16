Мнение: санкций и "мер" было уже много, но все это с Россией не проходит

Москва не будет затягивать с вопросом принятия законопроекта об ответных мерах на санкции США, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать – ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий", – сказал Рябков.
В пятницу, 13 апреля, руководители думских фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия на антироссийскую политику США. Документ предполагает, в частности, запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.
Внеочередное заседание Совета Госдумы для рассмотрения законопроекта "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" пройдет в понедельник.
Наряду с этим в воскресенье американский постпред при ООН Никки Хейли сообщила телеканалу CBS News, что Соединенные Штаты намерены объявить о расширении санкций против России из-за ситуации в Сирии.
По ее словам, министр финансов Стивен Мнучин 16 апреля объявит о соответствующем решении. Хейли уточила, что новые ограничительные меры затронут предприятия, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием властями Сирии химического оружия.
Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik отметил, что санкции против России неэффективны, и Западу это пора понять.
"Все эти западные санкции имеют во многом символическое значение. Потому что санкций было уже достаточно много, было много мероприятий, с помощью которых нас пытались ограничить, но все это с Россией не проходит. Это раз. Во-вторых, санкции имеют двойное действие. Да и что касается санкций из-за Сирии, уже даже некоторые западные СМИ вынуждены признать, что удары по Сирии привели к тому, что только сплотили сирийский народ. Так что эти санкции во многом играют просто внутриполитическую роль – показать, какой (президент США Дональд) Трамп сильный, какой Трамп независимый, какой он решительный и т.д. Но в современном мире, в эпоху глобализации, когда страны тесно связаны между собой, все эти санкции идут против истории", – сказал Александр Вавилов.
Президент России Владимир Путин раскритиковал действия Запада, назвав удар актом агрессии против суверенного государства. На заседании Совбеза ООН Россия представила проект резолюции, осуждающей атаку, однако документ отклонили.
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