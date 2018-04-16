Политолог: учения РФ на Балтике запустили в Швеции "национальную забаву"

Шведских журналистов уличили во лжи об учениях России на Балтике. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что развязывание истерии стало привычным делом для Швеции и прибалтийских государств.

При освещении российских военных учений на Балтике шведские СМИ прибегли к дезинформации и вызвали панику среди жителей страны, пишет Blekinge Läns Tidning.

Помимо статей с заголовками "Здесь Россия готовится к большой войне на Балтике", СМИ распространяли ложную информацию о том, что Россия проводила военные тренировки в 15 километрах от шведского побережья. Как отмечает издание, это означало бы, что стрельбы велись на территории Швеции, границы которой простираются на 22 километра от ее берегов. Отмечается, что маневры сами по себе были регулярными и сравнительно небольшими, что не дает повода для истерии.

Россия с 4 по 6 апреля проводила учебные стрельбы в южной части Балтийского моря. В связи с этим власти Швеции предупредили гражданское морское движение о возможной опасности для судоходства в определенных зонах.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов отметил, что развязывание истерии во время российских военных учений стало привычным делом для Швеции и прибалтийских государств.

"Уже многие годы национальной забавой в Швеции является поиск российских подводных лодок у своего побережья. Даже шведские аналитики утверждают, что обычно активизация этой проблемы происходит, когда приближается обсуждение очередного оборонного сюжета. Возможно, что тема подводных лодок как-то исчерпала себя, поэтому нужно найти другие истории, которые позволят возбудить общественное мнение, устроить очередную истерику. А учитывая обстановку в мире, когда Россию выставляют агрессором, удобно придумать подобный разговор. Вспомним прошлый год, когда были совместные учения России и Белоруссии, как развязали истерию в Прибалтике, говорили, мол, нас вот-вот оккупируют. Кураторами прибалтийских государств по разным вопросам являются как раз шведы. Возможно, от них и научились", – сказал Юрий Светов.

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