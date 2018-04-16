Политолог: учения РФ на Балтике запустили в Швеции "национальную забаву"

При освещении российских военных учений на Балтике шведские СМИ прибегли к дезинформации и вызвали панику среди жителей страны, пишет Blekinge Läns Tidning.
Россия с 4 по 6 апреля проводила учебные стрельбы в южной части Балтийского моря. В связи с этим власти Швеции предупредили гражданское морское движение о возможной опасности для судоходства в определенных зонах.
В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов отметил, что развязывание истерии во время российских военных учений стало привычным делом для Швеции и прибалтийских государств.
"Уже многие годы национальной забавой в Швеции является поиск российских подводных лодок у своего побережья. Даже шведские аналитики утверждают, что обычно активизация этой проблемы происходит, когда приближается обсуждение очередного оборонного сюжета. Возможно, что тема подводных лодок как-то исчерпала себя, поэтому нужно найти другие истории, которые позволят возбудить общественное мнение, устроить очередную истерику. А учитывая обстановку в мире, когда Россию выставляют агрессором, удобно придумать подобный разговор. Вспомним прошлый год, когда были совместные учения России и Белоруссии, как развязали истерию в Прибалтике, говорили, мол, нас вот-вот оккупируют. Кураторами прибалтийских государств по разным вопросам являются как раз шведы. Возможно, от них и научились", – сказал Юрий Светов.
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