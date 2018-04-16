Эксперт о заявлениях Авакова в США: а что ему еще остается говорить?

Мир должен учиться у Киева сопротивляться Москве в гибридной войне, заявил в США глава МВД Украины Арсен Аваков. Политолог Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik объяснил, что стоит за этими словами.

Киев способен научить весь мир сопротивляться Москве в гибридной войне, заявил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у нас", – сказал он.

Накануне чиновник начал рабочий визит в США, в рамках которого встретится с представителями Госдепартамента, ФБР и конгресса.

Украинские власти часто спекулируют на тему "российской угрозы". В частности, президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Россию в "дестабилизации ситуации в Европе" и развязывании "глобальной гибридной войны".

Заявление главы МВД Украины в эфире радио Sputnik прокомментировал доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

"А что еще остается украинским чиновникам говорить? На Украине ведь далеко не однозначная ситуация. Тем более, приближаются президентские выборы (должны состояться 31 марта 2019 года – ред.). Они сейчас просто обязаны кричать о том, какие они успешные. Таким образом они пытаются показать всему миру, что они якобы на равных с полноценными участниками международных отношений. Как не запустить такую идею: вот, дескать, не американцы с нами, а мы с американцами в чем-то делимся опытом. При всем известной ситуации внутри Украины, в том числе в экономике – такой "успех". Это попытка сделать хорошую мину при очень плохой игре – да им ничего больше и не остается", – считает Илдус Ярулин.

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