Крымский депутат: новый терминал аэропорта Симферополя решит массу задач

Новый терминал аэропорта Симферополя в понедельник принял первых пассажиров. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik назвал открытие терминала значимым событием в истории российского полуострова.

Новый терминал "Крымская волна" аэропорта "Симферополь" с понедельника начал обслуживание пассажиров, первый рейс авиакомпании NordWind прибыл в Крым из Москвы ("Шереметьево"), передает корреспондент РИА Новости.

Строительство здания в виде морской волны шло около двух лет. Терминал расположен в 14 километрах от Симферополя. В воскресенье терминал и все служебно-технические здания получили разрешение от Росавиации на ввод в эксплуатацию.

Самолет Boeing 737 авиакомпании NordWind рейсом NWS123 прибыл из "Шереметьево" в "Симферополь" в 08.10 в понедельник. Это первый рейс, с которого начинается обслуживание рейсов в новом терминале аэропорта в Крыму.

"Всех поздравляем с первыми пассажирами, с почином", – сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов при встрече первого пассажира.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил важность открытия нового терминала аэропорта "Симферополь".

"Я уверен, что сегодня очень значимый день в истории российского Крыма. Новый терминал – это грандиознейшее сооружение, которое станет лицом крымской столицы. Этот аэропорт уникален по разным параметрам. Это крупнейший аэропорт юга России, и это сооружение, которое изменит транспортную логистику на нашем полуострове. Крым – это, в первую очередь, курорт, который принимает ежегодно миллионы наших граждан. И, конечно, замечательно, что в этом году откроются два очень значимых в плане транспортной логистики объекта – это уже открывшийся новый терминал аэропорта Симферополя, и скоро, как мы знаем, планируется открытие первой части нашего моста через Керченский пролив. А это решит огромное количество задач, которые стоят перед Крымом, чтобы наш полуостров развивался на качественно новом уровне", – сказал Владислав Ганжара.

Новый аэровокзальный комплекс – крупнейший на юге России. Кроме того, это самый крупный инвестиционный проект Крыма стоимостью 32 миллиарда рублей. Он был построен на принципах государственного и частного партнерства.

Терминал площадью 78 тысяч квадратных метров сможет обслуживать 3,65 тысячи пассажиров в час и 6,5 миллионов в год.

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