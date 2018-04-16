Крымский депутат: новый терминал аэропорта Симферополя решит массу задач

Новый терминал "Крымская волна" аэропорта "Симферополь" с понедельника начал обслуживание пассажиров, первый рейс авиакомпании NordWind прибыл в Крым из Москвы ("Шереметьево"), передает корреспондент РИА Новости.
Строительство здания в виде морской волны шло около двух лет. Терминал расположен в 14 километрах от Симферополя. В воскресенье терминал и все служебно-технические здания получили разрешение от Росавиации на ввод в эксплуатацию.
"Всех поздравляем с первыми пассажирами, с почином", – сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов при встрече первого пассажира.
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил важность открытия нового терминала аэропорта "Симферополь".
"Я уверен, что сегодня очень значимый день в истории российского Крыма. Новый терминал – это грандиознейшее сооружение, которое станет лицом крымской столицы. Этот аэропорт уникален по разным параметрам. Это крупнейший аэропорт юга России, и это сооружение, которое изменит транспортную логистику на нашем полуострове. Крым – это, в первую очередь, курорт, который принимает ежегодно миллионы наших граждан. И, конечно, замечательно, что в этом году откроются два очень значимых в плане транспортной логистики объекта – это уже открывшийся новый терминал аэропорта Симферополя, и скоро, как мы знаем, планируется открытие первой части нашего моста через Керченский пролив. А это решит огромное количество задач, которые стоят перед Крымом, чтобы наш полуостров развивался на качественно новом уровне", – сказал Владислав Ганжара.
Терминал площадью 78 тысяч квадратных метров сможет обслуживать 3,65 тысячи пассажиров в час и 6,5 миллионов в год.
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