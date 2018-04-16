Политолог о высылке дипломатов: Трамп "побежал впереди паровоза"

Президента США Дональда Трампа разозлило, что ЕС выслал мало российских дипломатов, пишут СМИ. Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik отметил, что Трамп получил от европейцев не то, на что рассчитывал.

Американский президент Дональд Трамп разозлился, узнав, что Франция и Германия выслали по четыре российских дипломата, в то время как США – шестьдесят, пишет The Washington Post.

По данным издания, помощники американского лидера еще 24 марта представили ему план действий, согласно которому Соединенные Штаты должны были выслать "почти столько же российских дипломатов, сколько и европейские союзники".

Газета поясняет, что они имели в виду общее число дипломатов, однако Трамп решил, что речь идет о каждой в отдельности стране ЕС, и пришел в ярость.

По словам высокопоставленных чиновников, президент начал осыпать помощников нецензурными словами и кричать, что "его не волнует общее число", так как получается, что его администрация занимает самую жесткую позицию в отношении России.

Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik отметил, что эта позиция изначально вызывала некоторое удивление.

"Изначально удивила цифра, которую назвали США, – шестьдесят человек. Это все-таки несопоставимо ни с Великобританией, которая инициировала всю эту возню, ни с европейскими странами, которые демонстрировали свою солидарность. А США физически удалены и в целом к этому инциденту отношения никакого не имели. Поэтому, конечно, это было беспрецедентное решение. Особенно поражало, что оно затронуло российское представительство при ООН – это совершенно не рядовое событие. Решение США было вызывающим, оно демонстрировало дипломатическую атаку на Россию. В Европе же это выглядело так, будто большинство стран пытались сохранить хорошую мину при плохой игре, хотя и выслали достаточно много российских дипломатов, но все-таки это было число, которое подпадает под рядовую ротацию", – сказал Александр Коньков.

По его мнению, Дональд Трамп, принимая решение о высылке дипломатов, рассчитывал на торг с европейскими партнерами.

"Трамп хотел получить от своих европейских партнеров что-то взамен на это беспрецедентное решение. Но они отреагировали в ином масштабе, и получилось, что Трамп побежал впереди паровоза. Но в этом случае в проигрыше – не Россия, а те, кто инициировал этот процесс и наиболее далеко в нем продвинулся. Это говорит о том, что в этой сфере, так же, как и в остальных ситуациях, лучше вначале семь раз отмерить, а потом один раз отрезать, чем принимать быстрые решения", – отметил Александр Коньков.

В конце марта западные страны выслали в совокупности около 150 российских дипломатов. Россия ответила зеркально. Это произошло после отравления в британском Солсбери бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон и некоторые другие страны бездоказательно обвинили в инциденте Москву. Россия свою причастность категорически отрицает, называя позицию Запада провокацией.

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