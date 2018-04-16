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Политолог: санкционная "вендетта" США показывает крайнюю неэффективность

09:3016.04.2018
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в ВашингтонеЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
США намерены объявить новые санкции в отношении России из-за ситуации в Сирии. Политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik прокомментировал эти намерения.

Соединенные Штаты намерены объявить о расширении санкций против России из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщила постпред при ООН Никки Хейли телеканалу CBS News.

По ее словам, министр финансов Стивен Мнучин 16 апреля объявит о соответствующем решении. Хейли уточила, что новые ограничительные меры затронут предприятия, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием властями Сирии химического оружия.

В Совете Федерации в ответ на это заявили, что Россия никогда не поставляла Сирии технологии двойного назначения, и обвинения США – это обман.

Ранее о предстоящем расширении ограничительных мер сообщил и эксперт Atlantic Council Брайан О’Тул. В цитате из документа, которую он привел, говорится, что американские власти хотят расширить антироссийские санкции как ответ на поддержку Москвой президента Сирии Башара Асада, "что позволило ему совершать преступления против сирийского народа".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1" заявила, что США вводят новые санкции против России за одно только нахождение РФ на международной аренде.

"Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене. Вот именно так и сформулировано: за роль России в международных делах. Все",- сказала Захарова.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин прокомментировал санкционную политику США.

"Все эти санкционные пакеты, которые идут один за другим на протяжении нескольких лет, говорят не об эффективности санкций, а о том, что они не работают против России. Если бы они работали, США ограничились бы одним-двумя пакетами. А они ведут санкционную "вендетту", демонстрируя крайнюю неэффективность этих санкций. Они уже даже не затрудняются обсуждать это, потому что правда мало кого интересует в современном мире. Санкции — это один из немногих рычагов, которые Вашингтон еще способен применять против России, и это показал сирийский кризис. Ведь США сделали все, чтобы только не столкнуться с Россией в Сирии", — сказал Константин Блохин.

Резкое обострение ситуации вокруг Сирии произошло в ночь на 14 апреля. США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии. В ходе атаки было выпущено более ста ракет, основную часть которых успешно сбили сирийские системы ПВО. Поводом стали бездоказательные сообщения о якобы применении сирийскими властями химоружия.

Президент России Владимир Путин раскритиковал действия Запада, назвав удар актом агрессии против суверенного государства. На заседании Совбеза ООН Россия представила проект резолюции, осуждающей атаку, однако документ отклонили.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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