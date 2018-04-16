Политолог: в США серьезно взвешивали силу удара по Сирии

Президент США Дональд Трамп настаивал на ударе по российским объектам в Сирии, пишут американские СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень поделился мнением о том, почему в итоге был выбран другой вариант.

Президент США Дональд Трамп был готов нанести удар, в том числе, по российским и иранским объектам в Сирии, однако глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил против этого, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишет газета, Мэттис представил Белом дому три варианта нанесения удара. Первый — удар по сирийским объектам, имеющим отношение к химическому оружию. Второй вариант — удар по более широкому спектру целей, в том числе по исследовательским объектам, связанным с химическим оружием, и по центрам военного командования.

Третий вариант предполагал также нанесение удара по российским ПВО в Сирии. Этот вариант был разработан, чтобы "подорвать военный потенциал сирийского режима", не затрагивая при этом "политических механизмов" президента Сирии Башара Асада.

По информации газеты, Трамп настаивал на нанесении удара по российским и иранским объектам в Сирии "при необходимости достать военное оборудование Асада". Однако Мэттис выступил против этого. В итоге Трамп утвердил "гибридный план".

Комментируя это решение в эфире радио Sputnik, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень отметил, что третья мировая война Вашингтону не нужна.

"По всей вероятности, Трамп и Пентагон очень серьезно взвешивали, какова должна быть сила удара, и какие объекты должны быть поражены. Обратите внимание, что удар был совершен в ночь с пятницы на субботу: пятница – священный день у мусульман, суббота – шабат в Израиле. И в России и других европейских странах это – ночь на выходные дни. Трамп опасался резко негативной реакции в мире на то, что произойдет. В то же время основная его задача – не в том, чтобы началась широкомасштабная третья мировая война. Трамп и американский истеблишмент хотят спровоцировать глобальное столкновение на Ближнем Востоке, чтобы не мытьем так катаньем "выжимать" оттуда Россию", — сказал Евгений Бень.

По его мнению, в этой ситуации США опираются на опыт операции в Ираке.

"Очевидно, что в Пентагоне в сознании еще остается память об операции в Ираке. Тогда Ирак ударил по Израилю, и возникла ситуация очень удобного для США хаоса. Здесь Трамп ставит на ухудшение отношений Ирана с Израилем, на то, что Иран нанесет ракетный удар по Израилю, Израиль ответит – и все это приведет к тому, что у США в руках будет утерянный ключ к контролируемому хаосу на Ближнем Востоке, а влияние России уменьшится. Практически та же ситуация с Турцией. Американцам очень важно вбить клин между Москвой и Анкарой. (Президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган, увы, высказался в поддержку американского удара по сирийским объектам. С другой стороны, думаю, они не рассчитывали, что будет такая волна недовольства их военными действиями. Между прочим, и арабские страны в большинстве не поддержали этот удар, и Израиль, на который рассчитывал Трамп, пока держит паузу", — отметил Евгений Бень.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.



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