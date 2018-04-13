Военный эксперт: мир в Сирии возможен при одном условии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, какие приказы отдали боевикам в Сирии при ударе США. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин высказал мнение, что боевики – это опора Соединенных Штатов в противостоянии с Дамаском.

Главарям боевиков в Сирии отданы приказы начать наступление после возможного удара США, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Нам точно известно, что главарям сирийский вооруженных группировок отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции (США). Неужели очередной виток хаоса затевается только ради этого? Предлог — предполагаемое применение отравляющих веществ в сирийском городе Дума 7 апреля", — сказал российский постпред.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин высказал мнение, что боевики в Сирии – это опора США в противостоянии с Дамаском.

"Наш постпред при ООН опирается на те факты и доказательства, которые предоставляет наша военная разведка. ИГИЛ* и другие группировки боевиков – это оружие спецслужб Британии и США. Оно называется терроризм. Они финансируют террористов. Кто воюет против Башара Асада в Сирии? Американцы, британцы, другие члены НАТО. Кто воюет вместе с ними? ИГИЛ* и другие террористические организации. Это и есть проамериканская коалиция. Ожидания, что американцы прекратят финансировать ИГИЛ* — это напрасные ожидания. Поэтому мир в Сирии возможен только при публичном поражении политики Соединенных Штатов", — сказал Александр Жилин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.



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