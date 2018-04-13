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Мнение: в "русский след" в деле Скрипалей верят только Мэй и Джонсон

19:2013.04.2018
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© AFP 2018 / Ben StansallСотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в СолсбериСотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AFP 2018 / Ben Stansall
Британия призывает привлечь РФ к ответственности за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. В эфире радио Sputnik бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин прокомментировал эти обвинения.

Британия призывает привлечь Россию к ответственности за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия, для этого Лондон созывает заседание СБ ООН и исполнительного совета ОЗХО, говорится в сообщении посольства Великобритании в РФ.

"Необходимо привлечь Россию к ответственности за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. Великобритания созвала заседание (исполнительного совета) ОЗХО и СБ ООН, чтобы сделать это", – говорится в сообщении посольства в Twitter

Инспекторы ОЗХО в Солсбери
© REUTERS / Peter Nicholls
Мнение: над докладом ОЗХО по делу Скрипалей "нависает" не только политика
Накануне британский постпред при ООН Карен Пирс сообщила, что Великобритания планирует 18 апреля провести встречу Совета Безопасности ООН по докладу Организации по запрещению химического оружия об инциденте в Солсбери, после рассмотрения доклада исполнительным советом ОЗХО.

ОЗХО в четверг, 12 апреля, представила результаты исследования яда, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Эксперты засекретили название токсичной субстанции, но заявили, что результаты анализов подтверждают выводы Лондона о природе этого вещества.

В эфире радио Sputnik бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин назвал обвинения в адрес России в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия абсолютно надуманными.

"ОЗХО еще ничего плохого против России не сказала, а вот официальным кругам Британии в этом вопросе точно нельзя доверять, потому что они фактически игнорируют мнение даже своего экспертного сообщества по данной проблеме. Директор крупнейшего в мире научного центра – военной лаборатории Портон-Дауна – уже подтвердил, что нет никаких доказательств, что к этому делу имеет отношение Россия. И половина членов кабинета (премьер-министра) Терезы Мэй тоже считает, что "русский след" – это полная ерунда. По-моему, во всей Британии в "русский след" верят только Тереза Мэй и (глава МИД) Борис Джонсон. Тем не менее, посольство Британии транслирует такие абсурдные заявления, которые ничем не подкреплены. Россия твердо придерживается взятых на себя международных обязательств. И вплоть до 2012 года на всех наших оборонных предприятиях и ведущих научных центрах присутствовали американские и британские инспекторы. Все, что мы делали, очень плотно контролировались нашими англо-саксонскими партнерами. Так что это версия совершенно надуманная и политически ангажированная", – сказал Игорь Никулин.

В британском Солсбери 4 марта, как утверждается, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. 

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