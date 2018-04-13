Мнение: в "русский след" в деле Скрипалей верят только Мэй и Джонсон

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Британия призывает привлечь РФ к ответственности за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. В эфире радио Sputnik бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин прокомментировал эти обвинения.

Британия призывает привлечь Россию к ответственности за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия, для этого Лондон созывает заседание СБ ООН и исполнительного совета ОЗХО, говорится в сообщении посольства Великобритании в РФ.

"Необходимо привлечь Россию к ответственности за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. Великобритания созвала заседание (исполнительного совета) ОЗХО и СБ ООН, чтобы сделать это", – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Накануне британский постпред при ООН Карен Пирс сообщила, что Великобритания планирует 18 апреля провести встречу Совета Безопасности ООН по докладу Организации по запрещению химического оружия об инциденте в Солсбери, после рассмотрения доклада исполнительным советом ОЗХО.

ОЗХО в четверг, 12 апреля, представила результаты исследования яда, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Эксперты засекретили название токсичной субстанции, но заявили, что результаты анализов подтверждают выводы Лондона о природе этого вещества.

В эфире радио Sputnik бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин назвал обвинения в адрес России в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия абсолютно надуманными.

"ОЗХО еще ничего плохого против России не сказала, а вот официальным кругам Британии в этом вопросе точно нельзя доверять, потому что они фактически игнорируют мнение даже своего экспертного сообщества по данной проблеме. Директор крупнейшего в мире научного центра – военной лаборатории Портон-Дауна – уже подтвердил, что нет никаких доказательств, что к этому делу имеет отношение Россия. И половина членов кабинета (премьер-министра) Терезы Мэй тоже считает, что "русский след" – это полная ерунда. По-моему, во всей Британии в "русский след" верят только Тереза Мэй и (глава МИД) Борис Джонсон. Тем не менее, посольство Британии транслирует такие абсурдные заявления, которые ничем не подкреплены. Россия твердо придерживается взятых на себя международных обязательств. И вплоть до 2012 года на всех наших оборонных предприятиях и ведущих научных центрах присутствовали американские и британские инспекторы. Все, что мы делали, очень плотно контролировались нашими англо-саксонскими партнерами. Так что это версия совершенно надуманная и политически ангажированная", – сказал Игорь Никулин.

В британском Солсбери 4 марта, как утверждается, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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