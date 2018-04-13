Политолог: Лондон пустил в ход по делу Скрипаля "нелепый аргумент"

Российская разведка пять лет читала почту Юлии Скрипаль, сообщили западные СМИ. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что британская сторона продолжает поставлять "фейки".

Российская разведка в течение пяти лет следила за бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью, в частности, читали ее почту, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на письмо советника по национальной безопасности Великобритании Марка Седвилла.

"По данным главы органов безопасности, эксперты военной разведки ГРУ в области кибертехнологий работали с аккаунтами электронной почты Юлии Скрипаль по меньшей мере с 2013 года", – утверждает телеканал.

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко выразил недоумение в связи с этим сообщениям, и удивился, почему Лондон не реагировал раньше.

"Я очень удивлен. Откуда взялись доказательства того, что Россия проводила слежку? Почему ранее мы не слышали никаких жалоб от британских коллег? Мы не видели никаких знаков от британских властей, что они не удовлетворены обстоятельствами и жизнью Скрипаля в Британии и выражали сомнение в отношении шпионажа за ним", – заявил Яковенко на пресс-конференции в Лондоне.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что британская сторона продолжает поставлять "фейковые" новости.

"Это очередная "фейковая" новость со стороны Лондона, у которого, очевидно, более "весомые" аргументы, подтверждающие "вину" России, заканчиваются, поэтому в ход идут вот такие смешные сообщения. Это совершенно нелепый аргумент, и он доказывает, что на самом деле доказательная база масштабнейшей провокации под названием "дело Скрипалей" разваливается на наших глазах, и каких-то серьезных, основательных аргументов в пользу своей позиции у Лондона нет. Поэтому все переходит в разряд "троллинга" низкого качества, за которым нет никакой содержательной основы", – сказал Владимир Шаповалов.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

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