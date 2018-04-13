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Мнение: над докладом ОЗХО по делу Скрипалей "нависает" не только политика

17:1113.04.2018
(обновлено: 17:12 13.04.2018)
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© REUTERS / Peter NichollsИнспекторы ОЗХО в СолсбериИнспекторы ОЗХО в Солсбери
© REUTERS / Peter Nicholls
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал выводы ОЗХО по "делу Скрипалей", заявив, что Москва обнародует "интересные моменты" из доклада. Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik отметил, что данный доклад вызывает целый ряд подозрений.

Россия продолжает изучать доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, Москва придаст гласности наиболее "интересные моменты", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы сейчас занимаемся подробным изучением доклада, там есть очень интересные моменты", – сказал он на пресс-конференции после переговоров со своим нидерландским коллегой Стефом Блоком.

"Мы в самое ближайшее время постараемся придать их гласности, когда эксперты и наши, и из профильных ведомств разберутся с этим достаточно объемным документом", – добавил министр.

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
© AFP 2018 / ANP/Lex van Lieshout
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При этом Лавров отметил, что доклад ОЗХО подтвердил лишь химсостав отравляющего вещества, оно не находится в списке конвенции о запрещении химоружия.

"Там уже такие политики как (глава МИД Великобритании) Борис Джонсон стали в очередной раз пытаться исказить истину и заявлять о том, что заявление ОЗХО означает поддержку всех без исключения выводов Великобритании, включая highly likely (весьма вероятно – ред.), это очередной эксцесс этого политика. К нему уже все привыкли", – заявил министр.

Он подчеркнул, что "ОЗХО подтвердила исключительно состав химического вещества, и в закрытой части приводится подробная, длинная химическая формула этого вещества". Лавров отметил, что "никаких литературных названий" в документе не приводится. При этом там есть указание на то, что данное вещество не входит в список, утвержденный в Конвенции о запрещении химического оружия и по которому страны-члены должны отчитываться.

Накануне ОЗХО представила результаты исследования яда, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь. Эксперты засекретили название токсичной субстанции, но заявили, что результаты анализов подтверждают выводы Лондона о природе этого вещества.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik прокомментировал слова российского министра. 

"Решение ОЗХО, вынесенное со сверхъестественной для таких дел скоростью, объективно вызывает не только вопросы, но и подозрения. Российские специалисты, которые подробно изучили само "дело Скрипаля" и выдвинули встречные вопросы Лондону, естественно, таким же тщательным образом изучат не только сам доклад ОЗХО, но и мотивы его появления. Уверен, что Москва обнародует свои вопросы по этому докладу в том же сугубо профессиональном стиле, далеком от всякой политики. И главное – попробует определить, кому было нужно в таком скоростном режиме подкреплять именно через систему ОЗХО формулировки и выводы (премьера Британии) Терезы Мэй и (британского министра иностранных дел) Бориса Джонсона, когда чуть ли не всему миру уже ясно, что оба Скрипаля не просто живы, но, скорее всего, даже и не были отравлены", – сказал Григорий Трофимчук.

При этом он не исключил, что, делая выводы, эксперты Организации по запрещению химического оружия руководствовались не только политическими соображениями.

"Не исключено, что вокруг доклада ОЗХО нависает при этом не только политика, но и элементарная коррупция. Возможно, кто-то там просто решил заработать на этом деле, что называется "под шум волны". С расчетом на то, что не просто правды, как таковой, но и каких-то концов здесь уже не найти. Но Москва все-таки попробует их отыскать", – заключил Григорий Трофимчук.

Британские военные в защитных костюмах в Солсбери
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Аналитик о докладе ОЗХО по "делу Скрипаля": каждый остался при своем
В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери. Лондон заявил, что их отравили веществом, разработанным в России. При этом специалисты британской химлаборатории в Портон-Дауне не смогли определить место изготовления токсина.

Россия категорически отрицает свою причастность к инциденту и называет обвинения со стороны Британии бездоказательной провокацией. МИД РФ не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.

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