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Политолог: "химатаки" в Сирии происходят всегда в один и тот же момент

16:5813.04.2018
(обновлено: 16:59 13.04.2018)
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© AFP 2018 / StringerСолдаты Сирийской армии на восточной окраине Думы. 8 апреля 2018Солдаты Сирийской армии на восточной окраине Думы. 8 апреля 2018
© AFP 2018 / Stringer
У России есть доказательства того, что химатака в сирийской Думе была постановкой иностранных спецслужб, заявил глава МИД Сергей Лавров. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, для чего был нужен этот спектакль.

У Москвы есть неопровержимые доказательства того, что предполагаемая химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой, заявил глава МИД Сергей Лавров.

По словам министра, к ней "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Давят из последних сил". Политолог о заявлении Макрона по химатаке в Сирии
Лавров напомнил, что в Сирию выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия.

"Мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили", – сказал он.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik выразил мнение, что эта постановка задумывалась исключительно для того, чтобы был повод для нанесения ударов по Сирии.

"Безусловно, это постановка. Каждый раз почему-то именно в тот самый момент, когда сирийские войска начинают одерживать убедительную победу над исламистскими группировками, их начинают обвинять в применении химического оружия. Что на самом деле, с точки зрения военного рационализма, не имеет никакого смысла. Давно понятно, что сирийский президент, сирийская армия находятся под пристальным вниманием как международных наблюдателей, так и недоброжелателей из числа сочувствующих боевикам организаций, вроде "Белых касок", и что любое применение Дамаском химического оружия тут же было бы замечено и использовано для нагнетания истерики против Сирии по всему миру. Так что в данной ситуации я не сомневаюсь, что все это постановка – исключительно для того, чтобы получить повод для нанесения ударов по Сирии, по сирийской армии. И таким образом либо задержать ее наступление, либо попытаться переломить ход войны, ликвидировав и самого президента Сирии, и всю элиту, которая сейчас уверенно одерживает победу", – сказал Богдан Безпалько. 

Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя на заседании совбеза ООН
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Эксперт: оппонентам России не нужно объективное расследование по Сирии
Запад бездоказательно обвинил Дамаск в химатаке в городе Дума в конце прошлой недели. Москва опровергла эту информацию. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

МИД РФ заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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