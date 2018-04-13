Эксперт: ЕС не станет разрывать отношения с РФ из-за сомнительного повода

Посол Евросоюза Маркус Эдерер вернулся в Москву после консультаций в Брюсселе, заявила РИА Новости пресс-секретарь представительства ЕС в РФ Луца Кадар.
Посол Эдерер был отозван в конце марта в Брюссель на консультации после того, как участники саммита ЕС договорились о такой мере в связи с ситуацией вокруг "дела Скрипаля".
В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев высказал мнение, что разрывать отношения с РФ из-за сомнительного повода в ЕС не собираются.
"Посла ЕС отозвали ради того, чтобы показать, мол, Великобритания не одна, что в этих "разборках" с Россией Евросоюз – на стороне Лондона. В то же время полностью разрывать отношения с Россией из-за столь сомнительного повода в Евросоюзе не собираются. Как мы видим, большинство стран ЕС пошли на символические меры: выслали одного или двух дипломатов, а то и просто отозвали посла для консультаций. Думаю, что ЕС по-прежнему будет проводить не самую приятную для нас политику, но она будет более умеренной, чем политика англо-саксонских стран. В ЕС не будут поддерживать наиболее радикальные их шаги, которые ведут к полному разрыву отношений", – сказал Вадим Трухачев.
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