Эксперт: ЕС не станет разрывать отношения с РФ из-за сомнительного повода

В Россию вернулся посол Евросоюза Маркус Эдерер, отозванный в Брюссель на консультации. В эфире радио Sputnik эксперт Вадим Трухачев предположил, какова будет дальнейшая политика Евросоюза в отношении РФ.

Посол Евросоюза Маркус Эдерер вернулся в Москву после консультаций в Брюсселе, заявила РИА Новости пресс-секретарь представительства ЕС в РФ Луца Кадар.

"Глава представительства ЕС в России, посол Маркус Эдерер вернулся в Россию по завершении консультаций в Брюсселе", – сказала собеседница агентства.

Посол Эдерер был отозван в конце марта в Брюссель на консультации после того, как участники саммита ЕС договорились о такой мере в связи с ситуацией вокруг "дела Скрипаля".

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев высказал мнение, что разрывать отношения с РФ из-за сомнительного повода в ЕС не собираются.

"Посла ЕС отозвали ради того, чтобы показать, мол, Великобритания не одна, что в этих "разборках" с Россией Евросоюз – на стороне Лондона. В то же время полностью разрывать отношения с Россией из-за столь сомнительного повода в Евросоюзе не собираются. Как мы видим, большинство стран ЕС пошли на символические меры: выслали одного или двух дипломатов, а то и просто отозвали посла для консультаций. Думаю, что ЕС по-прежнему будет проводить не самую приятную для нас политику, но она будет более умеренной, чем политика англо-саксонских стран. В ЕС не будут поддерживать наиболее радикальные их шаги, которые ведут к полному разрыву отношений", – сказал Вадим Трухачев.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили, что в связи с отсутствием "иного правдоподобного объяснения" они согласны с оценкой правительства Великобритании о "весьма вероятной" ответственности РФ за отравление в английском Солсбери. В этой связи участники саммита договорились "координироваться по последствиям, которые будут вынесены в свете ответов, предоставленных российскими властями". При этом лидеры договорились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве Эдерера.

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