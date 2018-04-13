Эксперт назвал возможные ответные меры России в случае удара по Сирии

Американские СМИ перечислили объекты в Сирии, по которым могут быть нанесены удары. Эксперт Борис Долгов в эфире радио Sputnik рассказал, какой может быть ответная реакция России.

США рассматривают в качестве целей для ударов в Сирии восемь объектов, сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник.

В списке восьми потенциальных целей фигурируют два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, якобы имеющее отношение к производству химического оружия. В каких районах САР располагаются эти объекты, источник не уточнил.

Собеседник телеканала также сообщил, что сирийское командование перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются российские ВКС, рассчитывая на то, что США не станут наносить удары по российским объектам.

Данные мониторинга полетов военной авиации, которые опубликованы в Twitter-аккаунте Mil Radar, свидетельствуют, что за последние сутки семь американских военных самолетов провели разведывательные миссии в восточном Средиземноморье вблизи побережья Сирии, где располагаются российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

Речь идет о шести противолодочных патрульных самолетах ВМС США P-8A Poseidon, которые вылетали с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, а также о самолете радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II, который вылетел с базы на греческом острове Крит.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения об ответных действиях на предполагаемую химическую атаку в Сирии.

"Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами", – заявила Сандерс.

О том, что Трамп не определился с ударом по Сирии, также сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов предупредил, что российские системы ПВО будут сбивать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по САР окажутся российские военнослужащие.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов отметил, что в западной прессе со ссылкой на источники уже опубликовано несколько альтернативных сценариев удара по Сирии.

"Сообщалось, что возможен вариант удара по более чем 20 целям в Сирии, в том числе военным объектам и предприятиям, связанным с военным и химическим производством. И это уже второй вариант, первый – это более локальный удар, главным образом по сирийским авиабазам, с которых взлетали (или могли взлетать) самолеты, участвовавшие в бомбардировках объектов в Восточной Гуте, где якобы было применено химоружие. И есть еще один вариант, при котором наносятся удары не только по военным объектам, но и по правительственным районам Дамаска, где есть учреждения, в которых присутствуют российские представители. Это наиболее опасный вариант, который вызовет ответные действия России и может привести к серьезному конфликту", – считает Борис Долгов.

Он отметил, что реакция России зависит от того, на каком варианте в итоге остановятся США.

"Ответные меры могут быть разные. Могут быть действия ПВО Сирии и российских ВКС по уничтожению крылатых ракет, выпущенных по сирийским объектам – поскольку наверняка американцы задействуют крылатые ракеты. Такие ракеты могут запускаться с различных носителей, располагающихся как на море, так и в воздухе, и в данном случае логично будет предположить, что в случае нанесения удара американцы будут располагать боевые самолеты не в сирийском воздушном пространстве, а в нейтральном, или в воздушном пространстве одной из соседних стран. Ракеты будут уничтожаться в любом случае. Но возможно уничтожение и носителей – самолетов или кораблей, российское командование предупреждало, что при определенных условиях это будет сделано. Несомненно, американцы это учтут, и, я думаю, до этого варианта в любом случае не дойдет", – сказал Борис Долгов.

Эскалация напряженности вокруг Сирии произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальный Дамаск.

Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг информацию о применении химоружия в Восточной Гуте. Специалисты организации посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.