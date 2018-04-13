Эксперт: "Нафтогаз" в вопросе тарифов на транзит ведет себя "произвольно"

"Нафтогаз" намерен взыскать с "Газпрома" $15 млрд в качестве компенсации от пересмотра тарифа на транзит. В эфире радио Sputnik президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин прокомментировал эти планы.

"Нафтогаз" рассчитывает на компенсацию от "Газпрома" в случае пересмотра тарифа на транзит российского газа через Украину, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на копию письма главы украинской компании Андрея Коболева, адресованное премьеру-министру страны Владимиру Гройсману.

"Нафтогаз" в рамках спора с "Газпромом" в арбитраже Стокгольма среди прочего добивался пересмотра тарифа на транзит, начиная с 2010 года. Как пояснял коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, тогда суд эти претензии отклонил из-за их несоответствия формальным требованиям. Теперь "Нафтогаз" готовит новое письмо, которое планирует направить в "Газпром".

По данным издания, в письме Гройсману говорится, что даже в случае отказа российского концерна пересмотреть тариф на транзит газа у "Нафтогаза" есть право "в порядке арбитражного производства обратиться за компенсацией от "Газпрома" из-за уплаты российской компанией в 2018-2019 годах действующего тарифа, который не полностью покрывает все расходы, связанные с транзитом газа".

По оценкам "Нафтогаза", право на пересмотр тарифа может позволить компании взыскать с "Газпрома" дополнительную компенсацию в размере до 15 млрд долларов.

В эфире радио Sputnik президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин высказал мнение, что "Нафтогаз" начинает торг по условиям нового контракта о транзите газа через территорию Украины в Европу после 2019 года.

"От "Нафтогаза" уже были заявления: мол, надо резко повысить тариф, и нынешнее заявление – в том же ключе на самом деле. Но я не думаю, что у украинской стороны есть серьезные шансы на ретроспективный пересмотр тарифов. Трудно представить, что это сейчас найдет поддержку. Мне кажется, что это начало торга – о том, что будет после 2019 года. Поскольку это заявление фактически означает: мол, мы и этими тарифами не удовлетворены, мы и дальше будем "произвольно" себя вести. Ведь они сделали два заявления: попробуем пересмотреть ретроспективные тарифы, а если это не будет получаться и после 2019 года, то хотим, чтобы уже сейчас нам компенсировали наши будущие потери. Но это довольно дотационная схема, мне не кажется, что она будет успешной", – сказал Владимир Фейгин.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания никогда не ставила вопрос об отказе от транзита через Украину. Он может сохраниться в объеме 10-15 млрд кубометров в год, если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" около 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставку газа. "Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

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