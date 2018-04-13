"Точечный выбор". Политолог об ответных мерах России на санкции США

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ответ на антироссийскую политику и санкции США. Политолог Юрий Почта в эфире адио Sputnik отметил, что Россия защищает свою репутацию, и ответные меры должны быть четко проработаны.

Главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответ на антироссийскую политику США.

"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к России мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса", – сказал председатель нижней палаты парламента журналистам.

Володин заявил, что проект закона обсудят на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разошлют в регионы, проработают с экспертами и правительством. После этого его рассмотрят на ближайшем заседании Госдумы.

Как пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента, законопроект разработан как ответная мера на недружественные и неконструктивные действия США, а также на введение антироссийских санкций.

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik подчеркнул, что действия Москвы в данном случае полностью обоснованы.

"В последнее время Россия столкнулась с серьезным давлением со стороны условного Запада. И одной из мер воздействия оказались санкции, но они должны быть одобрены ООН. А когда этого нет, то это уже просто односторонние действия явно враждебного характера, нацеленные на то, чтобы либо устранить конкурента – экономического, политического, либо ослабить его. Но как Россия должна реагировать? Это непростой вопрос. Мы живем в глобальном мире и объективно должны поддерживать контакты с другими странами. И просто отбросить внешние связи, объявив бойкот всем государствам, это было бы неправильно. Но вместе с тем, защищая свой суверенитет, свою территориальную целостность, защищая свою репутацию, свой имидж, мы вправе принимать какие-то меры", – сказал Юрий Почта.

Он предположил, какие ответные меры могла бы ввести Россия на действия США.

"Необходимо взвесить все "за" и "против" – где нанести ответный удар. Например, в дипломатической сфере мы сделали ответные шаги. Что касается экономической сферы – этот вопрос требует точечного выбора. Мне кажется, давно назрел вопрос, чтобы резко уменьшить космическое сотрудничество с США. Потому что в идеале – это замечательная вещь, это научные исследования на глобальном уровне. Но для США космос – это, прежде всего, сфера военного воздействия. То есть из космоса, действительно, может идти большая опасность. И, может, не стоит нам помогать тем, кто воспринимает нас как противника? Очень сложный вопрос – это научные, образовательные связи. Это очень важно, но это тоже можно рассмотреть. Главное – не рубить с плеча", – считает политолог.

Министерство финансов США ранее объявило о расширении ограничительных мер в адрес Москвы. В список санкций внесли 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.

США назвали новые меры "сигналом для Москвы". При этом Вашингтон пояснил, что очередные ограничения не связаны с какими-либо конкретными событиями, а обусловлены "беззастенчивыми тенденциями поведения России по всему миру".

В российском МИД заявили, что Москва не оставит новые действия без ответа и примет жесткие меры. В ведомстве также отметили, что предыдущие 50 санкционных раундов не принесли Вашингтону никакого результата.

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