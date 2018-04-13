Аналитик: в вопросе "Северного потока-2" Дания боится ответственности

Дания признала невозможность блокирования "Северного потока-2". Копенгаген оказался между молотом и наковальней, такую оценку ситуации в эфире радио Sputnik дал аналитик Игорь Юшков.

Правительство Дании не может заблокировать строительство газопровода "Северный поток- 2", заявил премьер-министр страны Ларс Лекке Расмуссен после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщает датский телеканал TV2, Расмуссен добавил, что у Дании нет правовых возможностей для того, чтобы предотвратить реализацию этого проекта, однако есть возможности для того, чтобы его замедлить.

При этом премьер отметил, что правительство Дании пока не приняло решение о выдаче разрешения на строительство "Северного потока-2" в датской морской зоне в Балтийском море.

Ранее Меркель после переговоров с Расмуссеном заявила, что Украина, несмотря на строительство газопровода "Северный поток-2", должна продолжить играть роль в транзите газа.

Ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Дании.

"Дания оказывается между молотом и наковальней. Думаю, они намеренно публично заявляют, что не могут запретить строительство "Северного потока-2", то есть что они выдадут разрешение. Я думаю, что это – определенный сигнал США: если вы хотите, чтобы мы заблокировали, предпримите для этого более активные действия. Датчане просто хотят снять с себя ответственность и показывают, что сейчас они выдадут разрешение, а если американцы хотят заблокировать, то пусть возьмут на себя эту ответственность", – считает Игорь Юшков.

По его мнению, решение Дании – не окончательное.

"Я думаю, что риски остаются, потому что именно датчане под давлением американцев приняли специальный закон о том, что должны будут рассматривать заявку "Газпрома" не только с экологической точки зрения, но и с точки зрения национальной безопасности. Они не хотят брать на себя ответственность по этим сложным вопросам. Если блокировать – значит это должны сделать американцы и открыто об этом сказать, чтобы все понимали, что это решение не Дании, а США. Пока перевешивает решение Берлина и ответственность за выдачу разрешения датчане тоже не хотят на себя брать, хотят переложить ее на Берлин. Такая позиция: мы в сторонке, большие дяди будут все решать, а мы – мирная небольшая страна, мы хотим спокойно жить", – сказал Игорь Юшков.

Проект "Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".

Разрешение на строительство газопровода на территории своих стран уже выдали Германия и Финляндия.

Оператору проекта – компании Nord Stream 2 AG осталось получить согласие России, Швеции и Дании.