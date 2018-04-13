Аналитик: в вопросе "Северного потока-2" Дания боится ответственности

Правительство Дании не может заблокировать строительство газопровода "Северный поток- 2", заявил премьер-министр страны Ларс Лекке Расмуссен после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как сообщает датский телеканал TV2, Расмуссен добавил, что у Дании нет правовых возможностей для того, чтобы предотвратить реализацию этого проекта, однако есть возможности для того, чтобы его замедлить.
Ранее Меркель после переговоров с Расмуссеном заявила, что Украина, несмотря на строительство газопровода "Северный поток-2", должна продолжить играть роль в транзите газа.
Ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Дании.
"Дания оказывается между молотом и наковальней. Думаю, они намеренно публично заявляют, что не могут запретить строительство "Северного потока-2", то есть что они выдадут разрешение. Я думаю, что это – определенный сигнал США: если вы хотите, чтобы мы заблокировали, предпримите для этого более активные действия. Датчане просто хотят снять с себя ответственность и показывают, что сейчас они выдадут разрешение, а если американцы хотят заблокировать, то пусть возьмут на себя эту ответственность", – считает Игорь Юшков.
По его мнению, решение Дании – не окончательное.
"Я думаю, что риски остаются, потому что именно датчане под давлением американцев приняли специальный закон о том, что должны будут рассматривать заявку "Газпрома" не только с экологической точки зрения, но и с точки зрения национальной безопасности. Они не хотят брать на себя ответственность по этим сложным вопросам. Если блокировать – значит это должны сделать американцы и открыто об этом сказать, чтобы все понимали, что это решение не Дании, а США. Пока перевешивает решение Берлина и ответственность за выдачу разрешения датчане тоже не хотят на себя брать, хотят переложить ее на Берлин. Такая позиция: мы в сторонке, большие дяди будут все решать, а мы – мирная небольшая страна, мы хотим спокойно жить", – сказал Игорь Юшков.
Разрешение на строительство газопровода на территории своих стран уже выдали Германия и Финляндия.
Оператору проекта – компании Nord Stream 2 AG осталось получить согласие России, Швеции и Дании.