"Немцы прекрасно знали, кому помогают". Политолог о коррупции на Украине

Немецкие СМИ рассказали о "коррупционном очковтирательстве" президента Украины. Германия сама помогла прийти этому человеку к власти, напомнил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.

Президент Украины Петр Порошенко занимается очковтирательством, замалчивая разгул коррупции, продажность чиновников и растрату государственных денег, сообщила радиостанция Deutschlandfunk со ссылкой на украинских антикоррупционных активистов.

"Антикоррупционный закон, который президент внес в парламент, не был одобрен Венецианской комиссией, ЕС, Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком, потому что этот закон обеспечивал самому президенту контроль над борьбой с коррупцией", – приводит радиостанция слова представителя Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Дробота.

Deutschlandfunk также цитирует еще одного активиста Павла Новика, который утверждает, что во время выборов в следующем году Порошенко будет привлечен к ответственности.

Порошенко также упрекают в том, что он лично зарабатывает на конфликте на юго-востоке страны. Интернет-портал "Марлин", как сообщает Deutschlandfunk, выяснил, что частные предприятия президента получили государственные заказы в размере 800 тысяч евро.

Политолог Александр Дудчак прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.

"Борьбу с коррупцией на Украине пытается возглавить сам Порошенко и его приближенные. Это нужно им для того, чтобы возглавить саму коррупцию. Для стран, где установлена диктатура, это традиционная ситуация, когда борьбу с коррупцией возглавляют главные коррупционеры. Немцы недовольны тем, кто пришел к власти с их помощью. Ну что ж, надо было раньше думать. Они прекрасно знали, кому они помогают. Германия была гарантом соглашения о мирном урегулировании, после подписания которого и произошел вооруженный переворот на Украине. Так что это одна из стран, которая несет ответственность за произошедшее, за государственный переворот, войну на Донбассе и практически развал Украины", – уверен Александр Дудчак.

Создание антикоррупционного суда, законопроект о котором приняла в марте в первом чтении Рада, является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита.

В то же время неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту Украины отозвать документ и доработать его, так как считает, что он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.