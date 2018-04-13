Мнение об извинениях "Аэрофлоту": англичане делают вид, что они джентльмены

Британский центр по безопасности полетов принес извинения за досмотр самолета "Аэрофлота". Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik объяснил, почему, по его мнению, британцы решили "отыграть назад".

Британский центр по безопасности полетов объяснил, почему в конце марта был проведен досмотр на борту самолета "Аэрофлота" в Лондоне, и принес извинения, сообщил глава Минтранса Максим Соколов.

В конце марта в Минтрансе сообщили РИА Новости, что координационный центр по авиабезопасности России направит запрос Лондону о причинах проверки борта "Аэрофлота" 30 марта 2018 года.

"Предоставил (объяснения, – ред.). И даже извинился. Это был центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО, который работает на территории Британии", – сообщил Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума.

Ранее замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что проверка проводилась в рамках стандартных процедур по защите от оргпреступности и контрабанды оружия или запрещенных веществ. Замминистра также отметил, что после досмотра экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту.

В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров объяснил поведение Лондона.

"Думаю, что подобные извинения означают, что британская сторона увидела необходимость каким-то образом отыграть назад свою слишком резвую провокацию с самолетом "Аэрофлота". Поэтому англичане делают вид, что они по-прежнему джентльмены и демонстрируют, что с уважением относятся к российской компании. Потому что престиж "Аэрофлота" в мире высок и на самом деле, конечно, пострадала в результате обыска нашего самолета только репутация Британии. Поэтому такие извинения не случайны", – сказал Максим Жаров.

Британская полиция и таможня 30 марта провели досмотр самолета "Аэрофлота", который готовился вылететь из Лондона в Москву. По словам капитана воздушного судна, они не объяснили причины осмотра и не составили акт, но требовали, чтобы экипаж покинул самолет, хотя это запрещено правилами. В результате переговоров капитан остался в кабине, но полностью контролировать досмотр не мог.

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