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Мнение: заявления Трампа меняются, как погода

08:5213.04.2018
(обновлено: 08:54 13.04.2018)
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© AFP 2018 / Angus MacKinnonИстребитель F-18 ВМС США на палубе авианосца Гарри Трумэн в Средиземном мореИстребитель F-18 ВМС США на палубе авианосца Гарри Трумэн в Средиземном море
© AFP 2018 / Angus MacKinnon
Президент США Дональд Трамп изучает разведданные, чтобы принять решение по Сирии, сообщили в Белом доме. Эксперт Владимир Фитин в эфире радио Sputnik предположил, какого решения можно ждать.

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения об ответных действиях на предполагаемую химическую атаку в Сирии, в которой Вашингтон обвиняет власти страны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее о том, что Трамп не определился с ударом по Сирии, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис. "Президент еще не принял это решение (о нанесении удара)", – сказал он, отказавшись отвечать на дополнительные вопросы и заявив, что не хочет спекулировать на эту тему.

Сам Трамп в четверг заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти "либо очень скоро, либо совсем не скоро".

"Никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии. Может быть, очень скоро или совсем не скоро! В любом случае США под моим руководством проделали хорошую работу по избавлению региона от ИГ*. Где наше "Спасибо, Америка"?", –  заявил Трамп в Twitter.

В среду Трамп писал в Twitter, что ракеты, которые Россия готовится сбивать в Сирии, будут "хорошие, новые и "умные". Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты, если они будут уместны, на усмотрение президента".

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в эфире радио Sputnik оценил тактику президента США.

"Можно ожидать всего, чего угодно. Господин Трамп уже продемонстрировал свою структуру мышления, когда он в один день может развивать совершенно противоположные тезисы, и какой из них будет реализован, остается только гадать. Северную Корею он обещал превратить в пустыню, и "мерился ядерными кнопками" с Ким Чен Ыном – в итоге все свелось к тому, что предстоят переговоры. Поэтому его жесткие заявления, как мы наблюдали, меняются, как погода в Великобритании – то туман, то ясно, то снег, то дождь. Нет стабильности и в его администрации: сейчас, как мы видим, на решающих должностях появилась более "ястребиная" часть. Тем не менее остается рассчитывать на то, что наиболее трезвые умы в составе военных понимают, к чему может привести конфронтация с российскими вооруженными силами. Надеюсь, что разум восторжествует, и таких резких действий, которые не будут относиться только к риторике, не последует", – сказал Владимир Фитин.

Эскалация напряженности вокруг Сирии произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальный Дамаск.

В то же время российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг информацию о применении химоружия в Восточной Гуте. Специалисты организации посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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