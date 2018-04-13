"Американская особенность". Политолог – о вмешательстве США в чужие дела

Посольство России в США напомнило Майку Помпео о том, как США вмешиваются в дела других стран. Политолог Сергей Козлов в эфире радио Sputnik объяснил, почему американцы ведут себя подобным образом.

Посольство России в США прокомментировало слова кандидата на должность госсекретаря Майка Помпео о "вмешательстве Москвы" в американские выборы.

В четверг Помпео выступил в комитете по иностранным делам сената, где обсуждалась его кандидатура. В том числе он говорил о действиях, которые администрация США предпринимает против России: о санкциях по принятому конгрессом закону CAATSA, а также о высылке 60 российских дипломатов.

В ходе выступления Помпео и члены конгресса не раз обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

В посольстве России в США ответили на эти слова. "Россия не занимается сменами режимов, вмешательством во внутренние дела других государств, постановочными "революциями". Подобные технологии в совершенстве освоили США, накопившие в данной сфере богатый опыт. Список их "заслуг" и примеров "плохого поведения" по всему миру впечатляет", – говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном на странице в Facebook.

В качестве доказательств посольство приводит многочисленные архивные данные, а также свидетельства бывших сотрудников спецслужб и других ведомств США, которые на страницах американской печати признаются в проведении подобных операций после Второй мировой войны во многих странах. В частности, публикуются оценки, согласно которым США вмешивались в выборы около 80 раз в 45 странах.

Кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов в эфире радио Sputnik объяснил, почему американцы ведут себя подобным образом.

"И для американских элит, и для простых американцев свойственно представление о некой особой роли США, эдакое американское мессианство. Именно представление о том, что Соединенные Штаты якобы имеют право вмешиваться в любые дела по всему миру и является для них оправданием для воздействия на обстановку в других странах. Однако любые попытки аналогичных или кажущихся аналогичными действий других государств всегда вызывают у американцев крайнее неприятие – именно из-за этого представления о собственной исключительности. Этим и объясняется тот шок, который возник, когда информация о воображаемых вмешательствах в выборы в США дошла до американского общественного мнения. Ничего удивительного в этом нет, это американская особенность", – считает Сергей Козлов.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".