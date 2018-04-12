Политолог: НАТО не собирается для Украины "ничего отвоевывать"

США поддерживают стремление Киева в НАТО, заявила американский постпред при альянсе Кей Бейли Хатчисон. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Жарихин высказал мнение, что руководство Украины торопится в НАТО, имея несбыточную мечту.

Соединенные Штаты Америки поддерживают стремление Киева в НАТО, но "приобретение членства не происходит мгновенно", заявила постоянный представитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон на 11-м Киевском форуме безопасности.

В конце марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.

"Приобретение членства в НАТО не происходит мгновенно, каждая страна проходит разный путь. Годовая национальная программа является реальным шагом для Украины, чтобы достичь прогресса в своем стремлении стать членом НАТО. Я хочу вас заверить, что мы будем рады вашему членству в НАТО", — цитирует Хатчисон агентство "Укринформ".

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в законы, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Украины.

В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин высказал мнение, что руководство Украины стремится в НАТО, имея несбыточную мечту.

"Киев стремится в НАТО, имея несбыточную надежду на то, что в соответствии с 5-й статьей Устава НАТО, альянс тут же кинется отвоевывать у России Крым, отвоевывать Донбасс. Но Соединенным Штатам это совершенно не надо. США необходима Украина в качестве противовеса России, в качестве врага России. Но при этом Соединенные Штаты совершенно не собираются ни для кого ничего отвоевывать. Поэтому, думаю, ситуация "успокоится" на том, что Соединенные Штаты установят свои базы на территории Украины, будут использовать Украину в качестве военной инфраструктуры. Но никаких обязательств перед Украиной в рамках Устава НАТО брать не будут", — сказал Владимир Жарихин.



Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.



А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

