Политолог: Германия стала "проблемной" страной для США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель исключила участие Германии в военной операции в Сирии. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Зудин расценил это заявление как стремление продемонстрировать Соединенным Штатам независимость своей внешней политики.

Германия не будет принимать участие в возможной военной акции против Сирии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном.

Вместе с тем Меркель пояснила, что правительство страны сделает все, чтобы "сигнализировать о неприемлемости использования химического оружия".

"Есть много подтверждений тому, что сирийский режим применил такое оружие", – цитирует слова канцлера Sueddeutsche Zeitung.

Меркель также подчеркнула, что Берлин должен рассмотреть полный спектр мер, которые могут быть приняты в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, Германия готова поддержать работу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и любые действия в Совете Безопасности ООН.

В начале апреля западные страны бездоказательно обвинили Дамаск в применении бомбы с хлором в городе Дума, основываясь на источниках, оппозиционных сирийскому правительству. В понедельник, 9 апреля, президент США Дональд Трамп объявил, что решение по ответу на "химатаку" будет принято "в течение 48 часов". Позднее он призвал Россию готовиться к удару США по Сирии "умными" ракетами. Трамп отметил, что Москве не следовало бы поддерживать президента страны Башара Асада, который "травит свой народ".

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин выразил мнение, что Германия стремится проводить независимую внешнюю политику.

"Из всех стран западной коалиции, возглавляемой США, Германия – наиболее проблемная страна для Соединенных Штатов, поскольку она пытается везде, где это возможно, играть самостоятельную игру. Например, это прослеживается в позиции Германии по "Северному потоку-2", здесь разногласия с США и другими союзниками совершенно явные и очевидные. Заявление Меркель о том, что Германия не будет принимать участие в возможной военной операции против Сирии, подтвердило стремление этой страны проводить, хотя бы в ограниченных рамках, независимую внешнюю политику", – сказал Алексей Зудин.

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