"Давят из последних сил". Политолог о заявлении Макрона по химатаке в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о наличии у Парижа доказательств химатаки в Сирии. Политолог Сергей Серегичев в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, какова цель этого заявления.

У Парижа есть доказательства того, что правительственные войска Сирии использовали химическое оружие в конце прошлой недели, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы имеем доказательства того, что на прошлой неделе химическое оружие было использовано. И оно было использовано режимом Башара Асада", – сказал он в интервью французскому телеканалу TF1.

Ранее в СМИ появились сообщения о применении химоружия в городе Дума в Восточной Гуте. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск. Сирия опровергла информацию об атаке и пригласила ОЗХО проинспектировать город Дума.

Москва также опровергла данные о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В эфире радио Sputnik доцент Российского государственного гуманитарного университета, политолог Сергей Серегичев высказал мнение о цели заявления Макрона.

"Это очередная инсинуация. Я бы не рассчитывал на то, что у Макрона есть реальные доказательства вины сирийских правительственных сил. Это уже не первая попытка обвинить Дамаск в химической атаке против собственного населения. Цель понятна – добиться ухода Башара Асада под угрозой передачи его дела в международный суд по обвинению в геноциде мирного населения и применению химического оружия. Но куда деть протоколы международных наблюдателей, зафиксировавших процесс разоружения химического арсенала Сирии? Там стоят подписи не только российских наблюдателей. У Сирии нет химоружия в настоящий момент. Думаю, что заявление Макрона – это повод усилить давление на Асада, объединить мировое сообщество с тем, чтобы его "свалить". Потому что если Асад останется, и при этом в Сирии воцарится мир, то это будет выглядеть как очевидная победа России. Что, естественно, не устраивает американцев и их союзников, которые поставили на уход Асада. Если он остается, то, значит, они проиграли, поэтому и пытаются давить из последних сил", – сказал Сергей Серегичев.

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