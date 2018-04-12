Мнение: в США понимают, чем чреват для Америки военный конфликт с Россией

Экс-президент США Джимми Картер предостерег Дональда Трампа от ударов по Сирии. В эфире радио Sputnik американист Александр Домрин отметил, что в Соединенных Штатах начинают одумываться.

39-й президент США Джимми Картер в интервью агентству Associated Press предупредил нынешнего главу государства Дональда Трампа о том, что ядерный удар в Сирии может стать катастрофой для всего человечества.

"Я молюсь, что он (Трамп) сохранит нашу страну в мире и не преувеличит и не усугубит вызовы, исходящие от КНДР, России или Сирии", – заявил Картер.

"Надеюсь, он очень глубоко осознает, как раньше я и другие президенты, что обмен ядерными ударами может повлечь за собой катастрофу для всех людей", – приводит агентство слова бывшего президента. Картер также отметил, что даже менее значительная военная атака – "опасная вещь", которая может выйти из-под контроля.

В среду, 11 апреля, Дональд Трамп написал в Twitter , что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут "хорошие, новые и "умные"".

В четверг Трамп сделал еще одно Twitter-заявление, написав, что никогда не говорил, когда именно Вашингтон нанесет удар по Сирии.

"Никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии. Может быть, очень скоро или совсем не скоро! В любом случае США под моей администрацией проделали хорошую работу по избавлению региона от ИГ*. Где наше "Спасибо, Америка"?", – написал Трамп.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В эфире радио Sputnik американист, профессор ВШЭ Александр Домрин отметил, что в США начинают одумываться.

"Джимми Картер силен задним умом. Он был тем самым президентом, который, благодаря своему ближайшему советнику Збигневу Бжезинскому, втянул Советский Союз в противостояние с США в Афганистане. Но после того, как Картер перестал быть президентом США, он очень часто начал давать здравые комментарии. И сейчас, когда он поумнел и повзрослел, он говорит совершенно правильные вещи: ни в коем случае Соединенным Штатам нельзя бить по Сирии. Это заявление трезвомыслящего американского политика. Россия уже заявила, что будет сбивать американские ракеты, и уже этого достаточно, чтобы Америка немного охладела. Надо сказать, что в окружении Трампа "всякой твари по паре": есть откровенные сумасшедшие и русофобы, вроде (советника по нацбезопасности – ред.) Джона Болтона, и есть здравомыслящие – тот же (министр обороны Джеймс) Мэттис, который понимает, что в случае вооруженного столкновения с такой державой, как РФ, будут значительные потери для самих американцев", – сказал Александр Домрин.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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