"Чтоб не схватили за язык". Американист о Twitter-заявлении Трампа по Сирии

Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об ударе по Сирии, отметив, что никогда не говорил, когда это произойдет. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik обратил внимание, что американский лидер любит делать противоречивые заявления.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил, когда именно Вашингтон нанесет удар по Сирии.

"Никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии. Может быть, очень скоро или совсем не скоро! В любом случае США под моей администрацией проделали хорошую работу по избавлению региона от ИГ*. Где наше "Спасибо, Америка"?", – написал Трамп в Twitter.

В начале апреля западные страны бездоказательно обвинили Дамаск в применении бомбы с хлором в городе Дума, основываясь на информации источников, оппозиционных Дамаску. В российском МИД заявили, что цель подобных вбросов – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В понедельник, 9 апреля, Трамп заявил, что решение по Сирии будет принято "в течение 48 часов". А в среду он призвал Россию готовиться к удару США по Сирии "умными" ракетами. Трамп отметил, что Москве не следовало бы поддерживать президента страны Башара Асада, который "травит свой народ".

Москва пообещала ответить на возможную агрессию США. В МИД заявили, что удары американцев по Сирии могут уничтожить все доказательства, касающиеся предполагаемого применения химоружия.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik отметил, что американский президент любит делать противоречивые заявления.

"Трамп сделал уже много заявлений в своем Twitter, на что ему уже неоднократно пеняли и его сторонники, и его противники. И если брать сугубо его Twitter-заявления, то сложился образ человека, который, мягко говоря, сначала пишет, а потом думает, что же он написал. Один из ярчайших примеров – это Корея, которая вот-вот должна была быть испепелена, но мы видим, что КНДР живет и здравствует, приняла участие в Олимпиаде, а в мае-июне Трамп собирается встречаться с (лидером Северной Кореи) Ким Чен Ыном, которого он называл чуть ли не хлеще, чем Асада", – сказал Михаил Синельник-Оришак.

В данном случае, по его мнению, Трамп пытается оставить себе место для маневра.

"Сейчас, видимо, советники проконсультировали его (Трампа – ред.), чтобы он писал, указывая хотя бы расплывчатые сроки, и делал заявления, исходя из которых, нельзя было бы напрямую "схватить его за язык". Например, вчера он написал: "Россия, жди, прилетят ракеты". После этого он сделал второй "твит", и как бы ни развернулась ситуация, Трамп всегда может сказать: "Вот видите, а я предупреждал!". Он оставляет себе, грубо говоря, два конца", – считает американист.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.