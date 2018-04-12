"Чтоб не схватили за язык". Американист о Twitter-заявлении Трампа по Сирии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил, когда именно Вашингтон нанесет удар по Сирии.
"Никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии. Может быть, очень скоро или совсем не скоро! В любом случае США под моей администрацией проделали хорошую работу по избавлению региона от ИГ*. Где наше "Спасибо, Америка"?", – написал Трамп в Twitter.
В понедельник, 9 апреля, Трамп заявил, что решение по Сирии будет принято "в течение 48 часов". А в среду он призвал Россию готовиться к удару США по Сирии "умными" ракетами. Трамп отметил, что Москве не следовало бы поддерживать президента страны Башара Асада, который "травит свой народ".
Москва пообещала ответить на возможную агрессию США. В МИД заявили, что удары американцев по Сирии могут уничтожить все доказательства, касающиеся предполагаемого применения химоружия.
Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik отметил, что американский президент любит делать противоречивые заявления.
"Трамп сделал уже много заявлений в своем Twitter, на что ему уже неоднократно пеняли и его сторонники, и его противники. И если брать сугубо его Twitter-заявления, то сложился образ человека, который, мягко говоря, сначала пишет, а потом думает, что же он написал. Один из ярчайших примеров – это Корея, которая вот-вот должна была быть испепелена, но мы видим, что КНДР живет и здравствует, приняла участие в Олимпиаде, а в мае-июне Трамп собирается встречаться с (лидером Северной Кореи) Ким Чен Ыном, которого он называл чуть ли не хлеще, чем Асада", – сказал Михаил Синельник-Оришак.
В данном случае, по его мнению, Трамп пытается оставить себе место для маневра.
"Сейчас, видимо, советники проконсультировали его (Трампа – ред.), чтобы он писал, указывая хотя бы расплывчатые сроки, и делал заявления, исходя из которых, нельзя было бы напрямую "схватить его за язык". Например, вчера он написал: "Россия, жди, прилетят ракеты". После этого он сделал второй "твит", и как бы ни развернулась ситуация, Трамп всегда может сказать: "Вот видите, а я предупреждал!". Он оставляет себе, грубо говоря, два конца", – считает американист.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.