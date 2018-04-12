Ганжара прокомментировал слова Турчинова об "ином сценарии" событий в Крыму

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов объяснил, почему в 2014 году не "разбил" российскую армию в Крыму. В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что это заявление еще раз убеждает крымчан в правильности их выбора.

Украина не могла сохранить Крым в своем составе в 2014 году, поскольку у нее не было боеспособной армии. Об этом заявил в интервью изданию "Гордон" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, исполнявший весной 2014 года обязанности президента страны.

"Знаете, я с огромным удовольствием разбил бы армию Путина под Симферополем или Ялтой, но для этого необходимо было иметь боеспособную армию. К большому сожалению, ее у нас тогда не было", – сказал Турчинов.

По его словам, отказ от боевых действий в Крыму позволил избежать кровопролития и полномасштабной войны, поскольку, как утверждает Турчинов, на границе с Украиной в этот момент находилась 200-тысячная группировка российских войск.

"Отступать-то практически было некуда, там полностью изолированная территория. Поэтому я убежден, что мог быть совсем другой сценарий – трагичный для страны, который бы закончился не только потерей солдат и офицеров, не предавших Украину, а введением войск в континентальную Украину", – добавил Турчинов, допустив, что в результате Украина лишилась бы независимости или как минимум восточной и южной части страны.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что заявление Турчинова в очередной раз убеждает крымчан в правильности их выбора на референдуме 2014 года.

"Заявление Турчинова лишь подтверждает, что украинский режим, который пришел к власти в 2014 году, был готов устроить в Крыму настоящее кровопролитие. Их не волновала судьба двух с половиной миллионов крымчан и жителей Севастополя, а волновали их планы. Еще в 90-х годах там говорили, мол, Крым – либо украинский, либо безлюдный. И если бы в 2014 году у этих людей были такие возможности, то они бы это воплотили в жизнь. Вместе с тем, на мой взгляд, что тогда, что теперь у украинской стороны нет боеспособной армии, хотя за последние годы они получали поддержку от Запада, и украинская армия получила реальный боевой опыт. Мы понимаем, что суть этого государства сегодня – это воинственная риторика и военная агрессия. К сожалению для жителей Донбасса, Киев ее воплотил именно там. Когда мы в Крыму слышим такие заявления украинских политиков, то благодарим президента РФ и весь российский народ за ту поддержку, которую нам оказали в проведении референдума 2014 года", – сказал Владислав Ганжара.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда к власти пришли политики, солидарные с националистическими, в том числе русофобскими, силами.

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