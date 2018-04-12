Политолог назвал причины "жесткой позиции" Терезы Мэй по Сирии

СМИ сообщили о готовности британских ВВС нанести удары по Сирии. Политолог Александр Сафонов в эфире радио Sputnik выделил два момента, связанных с жесткой риторикой Лондона в вопросах внешней политики.

Самолеты британских ВВС на Кипре находятся в полной боеготовности для нанесения удара по Сирии, пишет газета Times со ссылкой на источник.

"Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири (британская военная база на Кипре)", – приводит газета слова одного из источников в правительстве. "Мы готовы", – добавил он.

По данным газеты, британские эскадренные миноносцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan также могут подключиться к операции в случае необходимости.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки к берегам Сирии.

В офисе премьера заявили РИА Новости, что Мэй в четверг проведет совещание правительства, на котором будет обсуждаться возможность применения силы против Сирии. Ранее Times сообщала, что британский премьер в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом отказалась участвовать в операции против Дамаска, потребовав больше доказательств применения химоружия в сирийском городе Дума.

Наряду с этим, простые британцы, как показал опрос Sky Data Poll, не хотят вступать в конфликт с Россией из-за Сирии. Лишь 28% опрошенных ответили положительно на вопрос, поддержат ли они военные действия Великобритании в Сирии, если те приведут к конфликту с Россией. При этом противников военной операции в САР оказалось 48%.

В эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов предположил, с чем связана жесткая риторика британского премьера во внешней политике Лондона.

"Я думаю, что у Терезы Мэй есть большие внутренние проблемы, которые она пытается решить. Например, министр иностранных дел Борис Джонсон, как мне кажется, зачастую проводит собственную линию и не всегда согласовывает решения с премьер-министром. Более того, мне кажется, что Джонсон, так или иначе, задумывается о том, чтобы потихонечку самому приблизиться к должности премьера. И поэтому всячески подталкивает Мэй к рискованным действиям, что в случае ее неудачи поставит вопрос о преемнике. Это первое, что надо понимать – Британия не едина как таковая", – сказал Александр Сафонов.

По его мнению, внутриполитическая ситуация в Британии вынуждает Терезу Мэй показывать жесткость в отношении Сирии.

"Второе – мы видим, что Британия все активнее в последнее время начинает заявлять свои амбиции на международной арене. Мы видим, что Британия своими действиями, своей риторической активностью по поводу Сирии пытается показать, что она вновь становится сверхдержавой, какой была, например, в первой половине 20 века. И у Терезы Мэй сейчас не так много выходов. Если она проявит слабость, то это будет использовано против нее во внутрипартийной борьбе. И у нее единственный коридор – это идти по пути максимально жесткой внешней политики", – считает политолог.

В среду, 11 апреля, Трамп написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке США на Сирию. Оружие, которое использует Вашингтон, будет "хорошим, новым и "умным"", заявил хозяин Белого дома.

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее предупреждал, что системы ПВО будут сбивать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по САР окажутся российские военнослужащие.

Эскалация напряженности вокруг Сирии произошла на фоне сообщений о якобы применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальный Дамаск. Российская сторона опровергла информацию о применении химоружия. Во вторник, 10 апреля, на заседании Совбеза ООН стороны не смогли прийти к общей точке зрения по сирийской проблеме.

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