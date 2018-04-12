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"Сирийцы – народ гордый". Эксперт о заявлении советника Асада

12:4612.04.2018
(обновлено: 12:47 12.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСолдаты сирийской армии с флагом в ПальмиреСолдаты сирийской армии с флагом в Пальмире
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Советник президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что сирийцы не боятся угроз со стороны Запада и скоро освободят от боевиков всю страну. Ситуацию в Сирии прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Борис Долгов.

Советник президента Сирии Бусейна Шаабан назвала действия Запада в отношении САР психологической войной и заявила, что после освобождения Восточной Гуты армия САР планирует освободить всю оставшуюся часть страны. 

"Следующим этапом после освобождения Гуты является освобождение каждой песчинки сирийской земли", – сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин".  

Выход жителей из города Думы в Восточной Гуте
© РИА Новости / Борис Милованов
Эксперт: освобождение Восточной Гуты – это "очень большая победа"
Запад ранее обвинил сирийскую правительственную армию в химатаке на город Дума в районе Восточная Гута под Дамаском. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР.

По словам Шаабан, то, что сейчас происходит – это "психологическая война, через которую Запад хочет показать силу после своего провала".

"Мы не боимся войны и будем к ней готовы, если она случится. Правила ведения войны изменились в пользу Дамаска. И мы сегодня в лучшей форме, чем были раньше", – добавила она.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов выразил мнение, что заявления о переломе в сирийском конфликте в пользу Дамаска обоснованы. 

"Такие заявления сирийской стороны правомерны, поскольку народ Сирии в основной своей массе поддерживает руководство страны, прежде всего (президента) Башара Асада. Я в этом убеждался, когда посещал Сирию неоднократно после начала конфликта. Асад – действительно харизматическая фигура. Здесь нужно еще отметить, что сирийцы – это народ гордый, народ, который уважает свою историю и гордится своей цивилизацией. Сирия – это перекресток цивилизаций, здесь встречались и цивилизация эллинская, и римская, и османская, и, разумеется, арабская. Здесь издавна соседствуют и различные толки ислама, и различные христианские деноминации. Все они внесли свой вклад в сирийскую историю, становление сирийского государства и во многом уникальной сирийской цивилизации. Поэтому неудивительно, что нынешнее психологическое, пропагандистское и военное давление на Сирию встречает такой  решительный отпор", – сказал Борис Долгов.                

Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии взяли под контроль город Дума – последний оплот боевиков в Восточной Гуте. 

Сирийские военные во время продвижения в направлении города Думы в Сирии. 7 апреля 2018
© AFP 2018 / Stringer
Эксперт: ситуация вокруг Дамаска радикально меняется
"Водруженный государственный флаг над зданием… города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно – над Восточной Гутой в целом", – сказал начальник Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.

Как сообщило в четверг Минобороны РФ, в Думе начала работать российская военная полиция. Ее задача – следить за правопорядком при передаче города под контроль официального Дамаска.

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