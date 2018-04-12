"Сирийцы – народ гордый". Эксперт о заявлении советника Асада

Советник президента Сирии Бусейна Шаабан назвала действия Запада в отношении САР психологической войной и заявила, что после освобождения Восточной Гуты армия САР планирует освободить всю оставшуюся часть страны.
"Следующим этапом после освобождения Гуты является освобождение каждой песчинки сирийской земли", – сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин".
По словам Шаабан, то, что сейчас происходит – это "психологическая война, через которую Запад хочет показать силу после своего провала".
"Мы не боимся войны и будем к ней готовы, если она случится. Правила ведения войны изменились в пользу Дамаска. И мы сегодня в лучшей форме, чем были раньше", – добавила она.
В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов выразил мнение, что заявления о переломе в сирийском конфликте в пользу Дамаска обоснованы.
"Такие заявления сирийской стороны правомерны, поскольку народ Сирии в основной своей массе поддерживает руководство страны, прежде всего (президента) Башара Асада. Я в этом убеждался, когда посещал Сирию неоднократно после начала конфликта. Асад – действительно харизматическая фигура. Здесь нужно еще отметить, что сирийцы – это народ гордый, народ, который уважает свою историю и гордится своей цивилизацией. Сирия – это перекресток цивилизаций, здесь встречались и цивилизация эллинская, и римская, и османская, и, разумеется, арабская. Здесь издавна соседствуют и различные толки ислама, и различные христианские деноминации. Все они внесли свой вклад в сирийскую историю, становление сирийского государства и во многом уникальной сирийской цивилизации. Поэтому неудивительно, что нынешнее психологическое, пропагандистское и военное давление на Сирию встречает такой решительный отпор", – сказал Борис Долгов.
Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии взяли под контроль город Дума – последний оплот боевиков в Восточной Гуте.
Как сообщило в четверг Минобороны РФ, в Думе начала работать российская военная полиция. Ее задача – следить за правопорядком при передаче города под контроль официального Дамаска.
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