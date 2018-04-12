Мнение: для Порошенко слова благодарности от Мэй – пустой звук

Британский премьер Тереза Мэй поблагодарила президента Украины Петра Порошенко за высылку российских дипломатов. В эфире радио Sputnik политик Николай Стариков высказал мнение, что в Киеве ждут от Лондона не только благодарственных слов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в беседе с президентом Украины Петром Порошенко назвала высылку Украиной 13 российских дипломатов проявлением приверженности интересам коллективной безопасности.

"Премьер-министр поблагодарила президента Порошенко за проявленную Украиной поддержку и высылку 13 российских дипломатов. Она отметила, что это не только мощное проявление солидарности с Великобританией, но также проявление приверженности нашей коллективной безопасности. Премьер-министр отметила, что широта и масштаб международной реакции на инцидент в Солсбери дал России четкий сигнал, что ее враждебные действия терпеть не будут", – заявил представитель офиса британского премьера.

Мэй и Порошенко сошлись на том, что инцидент в Солсбери является лишь одним из проявлений поведения России, "демонстрирующего безразличие к международной правовой системе".

"Премьер-министр отметила, что поддержка Украины должна быть ключевым элементом в реакции Запада", – указывается в заявлении.

В эфире радио Sputnik лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков высказал мнение, что в Киеве ждут от Лондона не только благодарственных слов.

"Думаю, что для Порошенко слово благодарности является пустым звуком, и он очень хочет, чтобы Британия как один из видных членов западного сообщества пролоббировала получение очередных траншей и кредитов для Украины. Тот факт, что отношения между Киевом и Москвой, и без того печально-плохие, от этого киевского демарша только ухудшились, для Порошенко не является важным. Перед нами типичная ситуация, когда колония (в данном случае Украина) готова выполнить любые распоряжения из метрополии (в данном случае из Лондона). Но хочется отметить, что в истории колонии всегда оказывались в печальном положении именно потому, что действовали не в своих интересах. Видимо, президент Украины очень плохо знает историю", – сказал Николай Стариков.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

После инцидента в Солсбери Великобритания выслала 23 российских дипломата. США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Москва приняла ответные меры.