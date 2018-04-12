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"Политика уходит". Эксперт оценил решение Финляндии по "Северному потоку-2"

11:4712.04.2018
(обновлено: 11:48 12.04.2018)
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© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram ScheibleНанесение бетонного покрытия на трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, ФинляндияНанесение бетонного покрытия на трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Финляндия выдала второе, заключительное разрешение на строительство "Северного потока-2". Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik отметил, что Хельсинки проводят абсолютно самостоятельную политику.

Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", сообщил оператор проекта – компания Nord Stream 2 AG.

Таким образом, процесс согласования по газопроводу с Хельсинки завершился. 

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперт прокомментировал позицию Меркель по "Северному потоку-2"
Разрешение выдало Региональное административное агентство Южной Финляндии в соответствии с Законом о воде.

Первое разрешение Хельсинки выдали 5 апреля.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik отметил, что Финляндия в данном вопросе ведет абсолютно самостоятельную политику.

"И Германия, и Финляндия рассматривают "Северный поток-2", прежде всего, как проект, выгодный для них самих. Но такая позиция Финляндии – это не влияние Германии, а просто нахождение в той же парадигме, согласно которой национальная выгода выше, чем позиция наднациональных институтов, рассматривающих "Северный поток-2" исключительно с политической точки зрения. Политика уходит на второй план, а экономика выходит на первый. Еще неизвестно, как эта политика повернется через год, через два, а экономика и выгоды от нее будут действовать в течение десятков лет. В этом отношении Финляндия действует логично и последовательно, в выбранном направлении. В данной ситуации Финляндия – абсолютно самостоятельный игрок, возможно, не такой мощный на "европейской палитре", как некоторые другие государства, но у нее есть свой голос, и в данной ситуации она не идет в фарватере каких-то лидеров", – сказал Дмитрий Солонников.

Что касается оставшихся стран, от которых компания-оператор должна получить разрешения, то, по мнению политолога, с этим также не должно возникнуть серьезных проблем, несмотря на непростое отношение Дании и Швеции к России.

"Швеция и Дания – менее лояльны к России. Но Данию, в принципе, в данном случае можно обойти, газопровод может быть построен так, что датские власти останутся в стороне от этого проекта. Со шведами надо будет договариваться, это будет сложнее, чем с Германией и Финляндией. Антироссийская истерия и попытка ввести политику в обиход экономических проектов в Швеции прослеживается гораздо больше. Посмотрим, как пойдут дела. Но то, что два европейских государства, в начале "Северного потока-2" и в конце, уже определились со своей позицией – это может повлиять на мнение остальных стран. Так что надежда на позитивное решение в данной ситуации есть", – заключил Дмитрий Солонников.

Проект "Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".

Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Наглядный урок. ФРГ дала ясный ответ врагам "Северного потока-2"
В конце марта разрешение на строительство "Северного потока-2" выдала Германия. Компания Nord Stream 2 в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение газопровода в других странах: России, Швеции и Дании.

Против проекта выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от российского газа. Латвия, Литва и Польша совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока-2". Их лидеры уверены, что это политический проект. Недовольны планами возведения газопровода и США, у которых есть амбициозные намерения по экспорту в Европу своего газа.

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