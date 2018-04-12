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Эксперт: политические трудности не мешают совместному освоению космоса

11:1012.04.2018
(обновлено: 11:13 12.04.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя Союз-ФГ c транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-08 на стартовую площадку космодрома БайконурВывоз ракеты-носителя Союз-ФГ c транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-08 на стартовую площадку космодрома Байконур
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Две трети россиян считают Россию лидером в космонавтике, показал опрос. Несмотря на сложную международную обстановку, кооперация России и других стран в освоении космоса развивается, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт Натан Эйсмонт.

В День космонавтики министерство обороны России опубликовало на своем сайте архивные документы об офицерской службе первого в мире космонавта полковника Юрия Гагарина.

Документы из фондов Центрального архива Минобороны рассказывают о прохождении военной службы Гагариным, начиная с момента присвоения ему звания "лейтенант" после окончания 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К.Е. Ворошилова в октябре 1957 года.

Две трети россиян полагают, что с момента полета в космос Юрия Гагарина Россия сохранила свое лидерство в космической сфере. Такой вывод следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Спускаемый аппарат Союз ТМА-17М после приземления
© РИА Новости / Стрингер
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Респондентам был задан вопрос: "В свое время наша страна первой запустила искусственный спутник Земли и отправила человека в космос. Как вы считаете, сегодня Россия сохраняет или не сохраняет лидирующее положение в космонавтике?"

Вариант "Сохраняет" выбрали 66% опрошенных россиян (против 33% в 2012 году), "не сохраняет" – 20% (против 47% в 2012 году), затруднились с ответом 15% (в 2012 году этот показатель был 19%).

Количество считающих, что сегодня у России есть значительные успехи в освоении космоса, составляет 54%. Тех, кто считает, что таких успехов нет, 19%. Затруднились ответить 28% опрошенных.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, как сегодня обстоят дела с международной кооперацией в космической сфере.

"Никаких новых трудностей в кооперации, в совместных проектах по исследованию космического пространства нет. Несмотря на то, что международная обстановка становится напряженной, совместная деятельность различных стран по освоению космического пространства развивается. Сейчас в Москве проходит конференция по совместному с американцами проекту по исследованию Венеры. За последний год мы имеем значительный прогресс, вступили в фазу реального проектирования. Эта задача получает все большую поддержку как в США, так и в России, так что здесь мы ожидаем серьезных успехов. С европейцами реализуется проект "Экзомарс". Он предполагает использование двух космических аппаратов, которые запускаются силами Роскосмоса. Один из них был запущен в 2016 году, успешно долетел до Марса, вышел на орбиту спутника Марса, и сейчас используется в проведении научных исследований европейскими и российскими учеными. В 2020 году запускается аппарат, который достигнет поверхности Марса, и исследования будут продолжаться в совместном режиме. То есть сотрудничество расширяется", – рассказал Натан Эйсмонт. 

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