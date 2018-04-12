Эксперт: значение освобождения Восточной Гуты трудно переоценить

Сирийская армия установила полный контроль над Восточной Гутой. О роли, которую сыграл при этом российский Центр по примирению враждующих сторон, в эфире радио Sputnik рассказал профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов.

Правительственные войска Сирии взяли под контроль город Дума — последний оплот боевиков в Восточной Гуте, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.

"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской арабской республики. Водруженный государственный флаг над зданием… города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно – над Восточной Гутой в целом", – сказал генерал.

По его словам, в освобожденный от боевиков город будут направлены подразделения российской военной полиции, которые будут следить за правопорядком при передаче Думы под контроль официального Дамаска.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik прокомментировал значимость ликвидации последнего анклава боевиков в Восточной Гуте.

"Значение победы трудно переоценить в связи с тем, что Восточная Гута – это фактически "мягкое подбрюшье" Дамаска. Самое главное, что это предместье было последним гнездом террористов рядом со столицей. И то, что удалось террористов оттуда изгнать и договориться, что они очистят этот стратегически важный район – это очень большая победа. Нельзя не отметить роль нашего Центра по примирению, потому что без его усилий, без его посредничества, конечно, было бы очень трудно и, может быть, невозможно договориться", – сказал Александр Вавилов.

По его словам, действия российских военных в Сирии заметно отличаются от тактики американских войск в этой стране, в том числе в городе Ракка.

"Помимо всего прочего, нужно сказать, что наши действия очень контрастируют с действиями так называемой американской коалиции, которая Ракку разбомбила и бросила ее – там трупы на улицах до сих пор разлагаются, все признают, что там наступила гуманитарная катастрофа. А у нас, наоборот, не только выводили мирных жителей из опасных районов, но и тут же их снабжали при содействии нашего центра и одеждой, и жильем, и медицинской помощью – этого ведь у них не было долгое время, пока там орудовали бандиты", – отметил Александр Вавилов.

Ранее первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир сообщил, что за последние пять дней не зафиксировано ни одной вооруженной провокации со стороны боевиков в Восточной Гуте.

В настоящий момент подходит к концу операция по выводу членов незаконных формирований из пригорода Дамаска, а обстановка в районе почти полностью стабилизировалась, заявили в Генштабе.

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