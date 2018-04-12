Политолог: США в отношениях с ООН плюют на международное право

Россия подняла на Генассамблее ООН вопрос высылки из США дипломатов постпредства при всемирной организации. Вашингтон грубо нарушает условия соглашения между ООН и США как страной пребывания, отметил в эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков.

Россия подняла вопрос высылки властями США дипломатов постпредства страны при ООН в Нью-Йорке в рамках профильного комитета Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в российской миссии.

Как заявил пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский, 11 апреля по запросу РФ был срочно созван комитет ООН по отношениям с государством пребывания, который призван следить за условиями работы в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН и расквартированных там делегаций.

"За последние годы они стремительно ухудшаются", – заявил он.

По его словам, в ходе встречи "обсуждалось очередное грубое нарушение властями США своих международно-правовых обязательств" в связи с высылкой из США 12 сотрудников постпредства РФ вместе с членами семей.

Российская делегация потребовала "принять необходимые меры по исправлению ситуации".

В конце марта США приняли решение о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.

США, безусловно, не имели права высылать дипломатов российского представительства при ООН, отметил в эфире радио Sputnik политолог, публицист Леонид Крутаков.

"Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, и какими бы дипломатическими иммунитетами представительства стран ни пользовались, как мы видим, США на международное право плевать хотели "с большой высоты". Юрисдикция США не признает приоритет международного права. То, что высылать не имели права в рамках международной юрисдикции – это безусловно. Но это происходит на территории США – а они ведут себя бесцеремонно, сами присвоили себе право так себя вести", – сказал Леонид Крутаков.

По соглашению, подписанному США и ООН 26 июня 1947 года, "федеральные и местные власти США, а также власти штата не должны чинить никаких препятствий на проезд в район штаб-квартиры и из него представителям государств-членов и чиновников ООН… а также их семьям".

Отдельная статья документа гласит, что вышеуказанные положения "должны применяться вне зависимости от настоящих отношений между правительствами упомянутых лиц с правительством Соединенных Штатов".

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