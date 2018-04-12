Эксперт рассказал, чего ждать от доклада ОЗХО по "делу Скрипалей"

ОЗХО передала Британии итоги расследования по "делу Скрипалей", сообщили СМИ. Эксперт по химическому оружию Антон Уткин в эфире радио Sputnik предположил, что можно будет узнать из этого доклада.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершили изучение обстоятельств отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передали свой отчет Великобритании и в четверг направят его всем странам-членам организации, пишет газета Daily Mail со ссылкой на британский МИД.

"В соответствии с установленной практикой они передали нам окончательную версию отчета как государству, по запросу которого он был сделан", – заявил представитель ведомства.

"Мы попросили их завтра распространить текст среди стран-участниц Конвенции по химическому оружию, включая Россию, и опубликовать основные выводы, чтобы все могли их увидеть в 12.00 (14.00 мск, – ред.)", – сказал он.

Эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин в эфире радио Sputnik предположил, каким может быть содержание доклада.

"В результате анализа проб из Солсбери сообщат, что в таких-то пробах, отобранных из таких-то мест, обнаружены такие-то химические вещества. Никаких предположений или политических заявлений относительно происхождения этих веществ они делать не будут. Потому что это технически невозможно – определить происхождение вещества по составу проб. Что касается Великобритании, то она, вероятно, будет все равно пытаться использовать любые результаты ОЗХО в качестве подтверждения своей версии. А как она это сделает – посмотрим", – сказал Антон Уткин.

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери. Лондон заявил, что их отравили веществом, разработанным в России. При этом специалисты британской химлаборатории в Портон-Дауне не смогли определить место изготовления токсина.

Россия категорически отрицает свою причастность к инциденту и называет обвинения со стороны Британии бездоказательной провокацией. МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства неизменно отвечали отказом.

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