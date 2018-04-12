РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Адвокат о "заявлении Юлии Скрипаль": многое вызывает обоснованные сомнения

08:5912.04.2018
(обновлено: 09:02 12.04.2018)
02330
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у ресторана Zizi, где ужинали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь ЮлияОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у ресторана Zizi, где ужинали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В посольстве России в Великобритании усомнились в подлинности заявления Юлии Скрипаль, которое опубликовал Скотланд-Ярд. Ситуация дает основания полагать, что девушка не может выразить свою волю, такое мнение в эфире радио Sputnik высказала адвокат Мария Ярмуш.

У посольства России в Великобритании есть большие сомнения, что опубликованное Скотланд-Ярдом заявлении Юлии Скрипаль написано ею лично, необходимы доказательства, что с ней все в порядке, говорится в заявлении, размещенном на сайте дипломатического представительства.

"С интересом ознакомились с опубликованным  на сайте Скотланд-Ярда заявлением якобы от имени Юлии Скрипаль. Если все изложенное в нем правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов", – отмечается в заявлении посольства.

В дипмиссии выразили желание удостовериться, что текст действительно составлен Юлией Скрипаль. "Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром – консулами, журналистами, родственниками", – указали дипломаты.

В среду полиция Лондона опубликовала заявление Юлии Скрипаль. В нем говорится, что ее отец экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль остается в больнице в тяжелом состоянии после отравления в Солсбери.

"Меня выписали из районной больницы Солсбери 9 апреля 2018 года. Меня лечили с таким очевидным профессионализмом и с такой добротой, что я немедленно начала скучать по медперсоналу. Мой отец остался на их попечении, и он все еще серьезно болен. Я тоже продолжаю страдать от последствий нервно-паралитического вещества, которое было использовано против нас", – сказано в заявлении Скрипаль.

Девушка сообщила, что пока не будет общаться с журналистами. Она также поблагодарила двоюродную сестру за заботу, но попросила ее не пытаться выходить на связь с родственниками "в течение некоторого времени". Скрипаль особо подчеркнула, что пока не собирается обращаться за консульской помощью к России.

"У меня есть доступ к друзьям и семье, и меня поставили в известность о моих конкретных контактах в посольстве России, которое любезно предложило мне любую помощь. На данный момент я не хочу прибегать к их услугам", – сказала она.

Ситуация дает основания полагать, что Юлия Скрипаль не может выразить свою волю, такое мнение в эфире радио Sputnik высказала адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

"Обоснованные сомнения вызывает тот факт, что к Юлии Скрипаль не пустили российского консула, что не дают девушке сделать заявление на камеры, чтобы было абсолютно очевидно, что заявление она делает не под давлением, чтобы российская гражданка могла четко выразить свою волю: хочет ли она поехать в военный госпиталь, в США, хочет ли она, чтобы приехала ее родственница из Москвы. Сама ситуация дает основания полагать, что Юлия Скрипаль не может самостоятельно выразить свою волю, находится под давлением, ее состояние скрывают от общественности и выдают только ту информацию, которая выгодна британским и американским спецслужбам", – сказала Мария Ярмуш. 

По ее словам,  нет достоверных сведений о том, что Юлия Скрипаль по доброй воле отказывается встретиться с российским консулом или со своими родственниками.  

"Безусловно, по международным нормам, российские граждане, находясь в иностранном государстве и попадая в сложную ситуацию, имеют право встретиться с консулом. И сейчас достоверных сведений о том, что именно сама Юлия Скрипаль не хочет встретиться с российским консулом, у российской стороны нет – это только слова людей, которые взяли ее под свое попечительство, хотя она взрослый человек, который может сам решать. Вероятно, та информация, которую Юлия Скрипаль может предоставить российской стороне, невыгодна британским спецслужбам, и именно поэтому ее родственница не смогла въехать в Великобританию – чтобы эта информация ни в коем случае не просочилась", – полагает Мария Ярмуш.

Великобритания продолжает отказывать России в предоставлении информации о местонахождении Юлии Скрипаль, ее пожеланиях и реальном состоянии здоровья, заявил в минувшую среду РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Юлия Скрипаль была якобы переведена на некую военную базу.

"Вновь вынуждены констатировать, что британская сторона продолжает отказывать нам в какой-либо информации о местонахождении Юлии, ее пожеланиях и реальном состоянии здоровья. Налицо линия на ее изоляцию от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования", – сказал собеседник агентства.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена