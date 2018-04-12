Адвокат о "заявлении Юлии Скрипаль": многое вызывает обоснованные сомнения

В посольстве России в Великобритании усомнились в подлинности заявления Юлии Скрипаль, которое опубликовал Скотланд-Ярд. Ситуация дает основания полагать, что девушка не может выразить свою волю, такое мнение в эфире радио Sputnik высказала адвокат Мария Ярмуш.

У посольства России в Великобритании есть большие сомнения, что опубликованное Скотланд-Ярдом заявлении Юлии Скрипаль написано ею лично, необходимы доказательства, что с ней все в порядке, говорится в заявлении, размещенном на сайте дипломатического представительства.

"С интересом ознакомились с опубликованным на сайте Скотланд-Ярда заявлением якобы от имени Юлии Скрипаль. Если все изложенное в нем правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов", – отмечается в заявлении посольства.

В дипмиссии выразили желание удостовериться, что текст действительно составлен Юлией Скрипаль. "Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром – консулами, журналистами, родственниками", – указали дипломаты.

В среду полиция Лондона опубликовала заявление Юлии Скрипаль. В нем говорится, что ее отец экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль остается в больнице в тяжелом состоянии после отравления в Солсбери.

"Меня выписали из районной больницы Солсбери 9 апреля 2018 года. Меня лечили с таким очевидным профессионализмом и с такой добротой, что я немедленно начала скучать по медперсоналу. Мой отец остался на их попечении, и он все еще серьезно болен. Я тоже продолжаю страдать от последствий нервно-паралитического вещества, которое было использовано против нас", – сказано в заявлении Скрипаль.

Девушка сообщила, что пока не будет общаться с журналистами. Она также поблагодарила двоюродную сестру за заботу, но попросила ее не пытаться выходить на связь с родственниками "в течение некоторого времени". Скрипаль особо подчеркнула, что пока не собирается обращаться за консульской помощью к России.

"У меня есть доступ к друзьям и семье, и меня поставили в известность о моих конкретных контактах в посольстве России, которое любезно предложило мне любую помощь. На данный момент я не хочу прибегать к их услугам", – сказала она.

Ситуация дает основания полагать, что Юлия Скрипаль не может выразить свою волю, такое мнение в эфире радио Sputnik высказала адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

"Обоснованные сомнения вызывает тот факт, что к Юлии Скрипаль не пустили российского консула, что не дают девушке сделать заявление на камеры, чтобы было абсолютно очевидно, что заявление она делает не под давлением, чтобы российская гражданка могла четко выразить свою волю: хочет ли она поехать в военный госпиталь, в США, хочет ли она, чтобы приехала ее родственница из Москвы. Сама ситуация дает основания полагать, что Юлия Скрипаль не может самостоятельно выразить свою волю, находится под давлением, ее состояние скрывают от общественности и выдают только ту информацию, которая выгодна британским и американским спецслужбам", – сказала Мария Ярмуш.

По ее словам, нет достоверных сведений о том, что Юлия Скрипаль по доброй воле отказывается встретиться с российским консулом или со своими родственниками.

"Безусловно, по международным нормам, российские граждане, находясь в иностранном государстве и попадая в сложную ситуацию, имеют право встретиться с консулом. И сейчас достоверных сведений о том, что именно сама Юлия Скрипаль не хочет встретиться с российским консулом, у российской стороны нет – это только слова людей, которые взяли ее под свое попечительство, хотя она взрослый человек, который может сам решать. Вероятно, та информация, которую Юлия Скрипаль может предоставить российской стороне, невыгодна британским спецслужбам, и именно поэтому ее родственница не смогла въехать в Великобританию – чтобы эта информация ни в коем случае не просочилась", – полагает Мария Ярмуш.

Великобритания продолжает отказывать России в предоставлении информации о местонахождении Юлии Скрипаль, ее пожеланиях и реальном состоянии здоровья, заявил в минувшую среду РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Юлия Скрипаль была якобы переведена на некую военную базу.

"Вновь вынуждены констатировать, что британская сторона продолжает отказывать нам в какой-либо информации о местонахождении Юлии, ее пожеланиях и реальном состоянии здоровья. Налицо линия на ее изоляцию от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования", – сказал собеседник агентства.