"У Трампа – артистический талант". Сенатор о призыве к РФ "подготовиться"

Президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящие удары по Сирии и призвал Россию "подготовиться" к ним. Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление американского лидера.

Президент Дональд Трамп призвал Россию готовиться к удару США по Сирии "умными" ракетами.

"Россия обещает сбить все без исключения ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовьтесь как следует, потому что ракет будет много – хороших, новых и "умных". Не стоит поддерживать животное, которое травит свой народ отравляющим газом и делает это с удовольствием", – написал Трамп в Twitter.

В понедельник, 9 апреля, Трамп пообещал, что до среды примет решение о действиях против Дамаска, которого страны Запада обвинили в применении хлора против мирных жителей в Думе.

При этом Москва информацию об атаке опровергла. Российский МИД заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ сирийскими войсками — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление американского лидера.

"Когда верховный главнокомандующий такой державы, как Соединенные Штаты Америки рассказывает о готовящейся военной операции в Twitter, то это выглядит, может, и современно, но не очень серьезно, мягко говоря. Что касается "умных" ракет, то на каждую "умную" найдется "сверхумная". Так что этим нас пугать не надо. Здесь, как мне кажется, попытка подействовать на нервы, посмотреть, как мы среагируем. И обратите внимание, Россия совершенно спокойно реагирует. У нас нет воинственных заявлений. Но мы дали понять, что без ответа действия подобного плана не останутся. И я думаю, что американцы это прекрасно понимают. Как сейчас сам господин Трамп будет из этой ситуации выходить. У него большой артистический талант, и я надеюсь, что он выйдет красиво и не допустит этих ударов. Потому что последствия могут быть самыми опасными для всех", — сказал Владимир Джабаров.



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