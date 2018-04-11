Мнение: здравомыслящие люди Пентагона расскажут Трампу про "красные линии"

Дональд Трамп анонсировал предстоящие авиаудары США по Сирии, призвав Россию быть готовой сбивать "умные" ракеты. В эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко назвал это заявление авантюрным и рассказал о его возможных последствиях.

Президент Дональд Трамп призвал Россию готовиться к удару США по Сирии новым вооружением.

"Россия обещает сбить все без исключения ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовьтесь как следует, потому что ракет будет много – хороших, новых и "умных". Не стоит поддерживать животное, которое травит свой народ отравляющим газом и делает это с удовольствием", – написал Трамп в Twitter.

В понедельник, 9 апреля, на фоне сообщений о химической атаке в Сирии Трамп заявил, что до среды примет решение о действиях против Дамаска вплоть до авиаударов. Он также не исключил, что ответственность за атаку лежит на Москве.

Россия пообещала ответить в случае агрессии США. Посол в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать все ракеты Соединенных Штатов, выпущенные по Сирии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, написала на своей странице в Facebook, что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства страны.

В эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, какие ракеты имеет в виду Трамп.

"Очевидно, речь идет о модификации крылатых ракет "Томагавк" – Tomahawk Block IV. Это новейшая версия крылатых ракет морского базирования. Их особенность заключается в том, что они обладают возможностью перепрограммирования в ходе выполнения боевых задач за счет ввода нового полетного задания с использованием самолетов-ретрансляторов либо спутниковой группировки, находящейся в распоряжении США", – сказал Игорь Коротченко.

По его словам, ракетный удар США может спровоцировать международный кризис, который будет иметь непредсказуемые последствия.

"В случае боестолкновения между Россией и США в Сирии мир может быть поставлен на грань международного кризиса, сравнимого с кризисом 1962 года, известного как Карибский кризис. Трамп ведет себя абсолютно непредсказуемо, авантюрно. Ведь цена вопроса – будущее мира. Поэтому Трамп, делая такие заявления, ведет себя безответственно даже с точки зрения интересов самих США. Мы рассчитываем, что здравомыслящие люди, в частности, в Пентагоне дадут реальную картину Трампу относительно того, что есть "красные линии", которые нельзя пересекать", – отметил военный эксперт.

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