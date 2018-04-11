Мнение: слова Киева об объеме транзита газа носят разведывательный характер

Сотрудники Укртрансгаза выполняют работы на трубопроводе недалеко от высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области

Сотрудники Укртрансгаза выполняют работы на трубопроводе недалеко от высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области

В Киеве рассказали, какой объем транзита российского газа "устроит Украину". Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем связаны подобные заявления.

Украина будет настаивать на сохранении транзита российского газа в объеме не менее 40 млрд кубометров в год, заявил глава украинского Минэнерго Игорь Насалик.

Накануне председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания никогда не ставила вопрос об отказе от транзита через Украину. Он может сохраниться в объеме 10-15 млрд кубометров в год, если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта.

"Украина не пойдет на такие объемы, потому что для Украины они будут экономически невыгодными. То есть нам надо будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа", – цитирует Насалика агентство Укринформ

По его словам, Еврокомиссия заверила, что приложит все усилия для сохранения транзита газа Киевом.

Текущий контракт на транзит российского газа действует до конца 2019 года.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем связаны подобные заявления Киева.

"Это пока еще начало не переговоров, а разговоров о том, что будет после 2019 года. Но сейчас, видимо, смелость нашим "украинским друзьям" придало заявление (канцлера Германии Ангелы) Меркель, что надо будет как-то договориться о транзите газа по Украине. Однако пока нет ясности об условиях этого транзита. Украинская сторона в свое время говорила о том, что надо резко повысить транзитную ставку. И сейчас вопрос в том, что будет с этой ставкой. Ведь она должна определяться уровнем расходов, а здесь речь идет о том, чего хотелось бы. Но такие заявления – это подход не экономический", – сказал Владимир Фейгин.

Он полагает, что Киев сейчас проводит своего рода разведку.

"Я думаю, эти заявления пока носят разведывательный характер, это такая прикидка. Вопрос в том, а что это будут за условия (транзита – ред.), кому этот газ будет поставляться, почему транспортировка через Украину – экономически эффективный путь? Думаю, именно это будет обсуждаться в ближайшее время. Видимо, мы находимся в начале этого процесса", – считает эксперт.

В феврале этого года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" около 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставку газа.

"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

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