Эксперт прокомментировал призывы Трампа к РФ "готовиться к удару" по Сирии

Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к удару США по Сирии. Военный эксперт Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik назвал это заявление американского президента непродуманным.

Президент Дональд Трамп призвал Россию готовиться к удару США по Сирии новым вооружением.

"Россия обещает сбить все без исключения ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовьтесь как следует, потому что ракет будет много – хороших, новых и "умных". Не стоит поддерживать животное, которое травит свой народ отравляющим газом и делает это с удовольствием", – написал Трамп в Twitter.

Американский лидер также заявил, что сейчас отношения США с Россией хуже, чем в период холодной войны.

В понедельник, 9 апреля, на фоне сообщений о химической атаке в Сирии Трамп заявил, что до среды примет решение о действиях против Дамаска вплоть до авиаударов. Он также не исключил, что ответственность за атаку лежит на Москве.

Россия пообещала ответить в случае агрессии США. Посол в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать все ракеты Соединенных Штатов, выпущенные по Сирии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, написала на своей странице в Facebook, что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства страны. Она предположила, что удары США по Сирии могут уничтожить все доказательства, касающиеся предполагаемого применения химоружия.

В эфире радио Sputnik полковник запаса, представитель организации "Офицеры России" Андрей Головатюк назвал заявление Трампа непродуманным.

"Вызывает непонимание, почему президент США господин Трамп анонсирует ракетные удары по Сирии в Twitter, и сам ли он все это пишет? Почему нет официальных заявлений? Америка уже анонсировала направление боевых кораблей в Средиземное море, поэтому понятно, что будет очередная эскалация напряженности. Соответственно, нашим ВКС, нашим группировкам, которые находятся в Сирии, необходимо будет реагировать, чтобы не повторилась ситуация, когда американцы наносили удары (по правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс в апреле 2017 года – ред.) крылатыми ракетами. Самое главное – создать все условия по обеспечению безопасности, в том числе с привлечением всех сил и средств, чтобы не допустить потерь среди наших военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с терроризмом в Сирии. Хотя я все-таки надеюсь, что американцы одумаются и не пойдут на конфликт с Россией", – сказал Андрей Головатюк.

В конце прошлой недели ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Думе хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Москва информацию об атаке опровергла. МИД заявил, что цель подобных вбросов – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В российском Генштабе еще в середине марта сообщали, что боевики готовят провокацию с инсценировкой применения химоружия в Восточной Гуте. Военные высказали мнение, что США используют это как повод для удара по Сирии.

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