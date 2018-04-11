Мнение: "инцидент" с фрегатом Aquitaine в Средиземном море – провокация СМИ

Российские истребители сблизились с французским фрегатом в Средиземном море, пишут западные СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров прокомментировал ситуацию.

Российские военные самолеты Су-24 и Су-30 совершили пролет над французским фрегатом Aquitaine в Средиземном море, сообщает издание Ouest France со ссылкой на представителей ВМС Франции.

Инцидент, по данным издания, произошел в минувшие выходные, при этом на борту истребителей было оружие. Представители ВМС назвали маневры российских самолетов "агрессивными и опасными".

В российском Минобороны пока не прокомментировали эту информацию.

Aquitaine сопровождает американский эсминец USS Donald Cook, вооруженный крылатыми ракетами "Томагавк". По данным СМИ, USS Donald Cook, а также эсминец USS Porter направляются к берегам Сирии.

Как сообщала турецкая газета Hurriyet, USS Donald Cook по пути следования сопровождали российские самолеты. В Пентагоне отказались разглашать местоположение эсминца.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров высказал мнение, что западные СМИ занимаются информационной провокацией.

"Не думаю, что стоит верить интерпретации западных СМИ, и воспринимать обычные маневры, которые сейчас происходят в регионе, нашпигованном военными подразделениями различных стран, как провокацию со стороны России. Провокацией – информационной – является как раз интерпретация действий российских летчиков. По какой причине мы проводим маневры в Средиземном море – это не дело западных СМИ. Но их задача – обвинить Россию", – сказал Игорь Шатров.

По его словам, регион сейчас находится в очень сложном положении в связи с угрозой со стороны руководства США совершить военную агрессию против Сирии.

"Идут переговоры (президента США Дональда) Трампа с различными лидерами и, как известно, Франция работает в паре с США, есть поддержка со стороны других государств. Обстановка меняется прямо на глазах. Но ясно одно: если в результате агрессии со стороны США пострадают российские военнослужащие, то российские ВКС и силы в Средиземном море, конечно, нанесут ответный удар. Возможно, что США не рискнут нанести прямой удар по российским подразделениям, но сознательно совершат агрессивные действия в отношении союзников России, в частности Ирана. Дискредитация роли России, подрыв ее авторитета как главного модератора процесса сирийского урегулирования и его главного гаранта, наряду с Турцией и Ираном – это, думаю, на данный момент является целью стратегии Соединенных Штатов. Поэтому военные действия со стороны США, которые Трамп потом будет "продавать" как свой "решительный шаг", думаю, будут совершены", – сказал Игорь Шатров.

Ранее западные страны обвинили власти Сирии в применении химоружия в городе Думе. Трамп пообещал принять решение о действиях против Сирии до среды, 11 апреля.

Москва опровергла информацию о применении химоружия в Восточной Гуте и предостерегла Вашингтон от начала боевых действий под надуманным предлогом.