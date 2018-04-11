"Запугивать нас бесполезно". Эксперт о словах посла РФ про ракеты в Сирии

Российский посол в Ливане Александр Засыпкин заявил о праве России сбивать все ракеты при ударе США по Сирии. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik прокомментировал слова посла.

Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты в случае агрессии США против Сирии, заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин местному телеканалу "Аль-Манар".

"Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня", – сказал Александр Засыпкин телеканалу.

В российской Госдуме отметили, что если США ударят по территории Сирии, это станет не просто актом агрессии, а военным преступлением со стороны западной коалиции.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о "химической атаке" в городе Дума, в результате которой якобы погибли 40 человек. Россия опровергла сообщения о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik прокомментировал слова российского посла.

"Заявление посла говорит о том, что Россию запугивать бесполезно. Россия, находясь в Сирии в лице группировки ВКС, групп ПВО и других военных представителей, будет защищать своих союзников, будет защищать свои военные базы и своих военнослужащих. Я убежден, что фальшивая химическая атака, которую якобы предприняли правительственные войска в Восточной Гуте – это выдумка, призванная оказать давление и повлиять на ход сирийской войны, которая сейчас складывается не в пользу оппозиции. Осознавая это, американский президент решил вмешаться и нанести удар", – сказал Богдан Безпалько.

Что касается заявлений США о готовности нанести удар по Сирии, то, по мнению политолога, это попытка оказать давление на Россию.

"Вероятно, для возможного удара будут выбраны не очень значимые объекты – например, неиспользуемые аэродромы, по которым ради сохранения лица американцы нанесут этот ракетный удар. Вообще в виду того, что в Сирии присутствуют Россия и Иран, такие заявления носят характер психической атаки, психологического давления. Но Россия не поддается психическому давлению. И именно это и продемонстрировал наш посол в своем заявлении", – отметил Богдан Безпалько.

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