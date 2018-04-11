Эксперт оценил вероятность удара США по Сирии

Американские аналитики назвали наиболее вероятные объекты, по которым США могут нанести удар. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире радио Sputnik высказал свой прогноз развития ситуации.

В американском аналитическом центре Stratfor назвали наиболее вероятные базы в Сирии, по которым США и их союзники могут нанести удар в связи с сообщениями о предполагаемой химической атаке в Восточной Гуте.

Как говорится на сайте центра, США намерены провести более масштабную операцию, чем в апреле 2017 года, когда корабли ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому аэродрому "Шайрат". Тогда они заявили, что именно там базировались самолеты с химоружием, хотя доказательств этого представлено не было.

Аналитики считают, что новая операция США затронет места, которые ассоциируются с сирийской химической программой, и авиабазы вокруг Дамаска: Думайр, Мардж Рухаил и Меззе. Они отмечают, что такая операция потребовала бы больших ресурсов, например, использования находящихся в США авианосцев.

Как сообщалось ранее, американский авианосец "Гарри Трумэн" и сопровождающие его крейсер и несколько ракетных эсминцев в среду выйдут из базы в Норфолке в штате Виргиния для похода в Средиземное море. В аналитическом центре отмечают, что авианосцу потребуется неделя, чтобы достигнуть региона.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров предположил в эфире радио Sputnik, как будет развиваться ситуация.

"То, что удар будет – вероятность высокая. Вопрос в том, по чему именно будет нанесен удар. Есть большая разница: нанести удар по одной из авиабаз, возможно, второстепенной – это одно. Или, как они грозились, нанести удар по системе государственного и военного управления в Дамаске – это другое. Тем более, было предупреждение, (Валерий) Герасимов, начальник Генштаба, говорил, что там есть большое количество наших советников – здесь и реакция будет соответственная, может быть серьезное столкновение между нами и ними. Поэтому, я думаю, если будет удар, то скорее всего по второстепенному объекту", – сказал Семен Багдасаров.

По его словам, США уже давно заявляют о своих целях в Сирии совершенно открыто.

"Интерес – вытеснить из Сирии нас и иранцев, это не какая-то тайна, они совершенно открыто об этом говорят. Вытеснить можно только военной силой – они ее сейчас и демонстрируют. А дальше, как думают американцы, они начинают господствовать в Сирии, меняют (президента Сирии Башара) Асада и избавляются от нашего военного присутствия в Восточном Средиземноморье", – сказал Семен Багдасаров.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в российском Генштабе еще 13 марта сообщали о том, что боевики в Восточной Гуте готовят инсценировку с применением химоружия. Военные предполагали, что США используют эту провокацию для оправдания удара по Сирии.

Россия и США во вторник вынесли на голосование Совета Безопасности ООН свои проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии, ни один из них не прошел. Россия выставила на голосование два документа: проект резолюции об учреждении механизма ООН по расследованию химатак и резолюцию, поддерживающую отправку миссии ОЗХО на место инцидента в Думу.

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